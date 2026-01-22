İLKEM’den YKS ve LGS Sömestr Hazırlık Kampı

İlkadım Belediyesi, sömestir tatilinde YKS ve LGS öğrencilerine yönelik yoğun bir hazırlık programı başlattı. Eğitim faaliyetleri, belediyenin eğitim yuvası İlkadım Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi (İLKEM) ile birlikte 4 farklı merkez üzerinden yürütülüyor.

Kampın içerği ve hedefleri

İLKEM’de sömestir döneminde düzenlenen hızlandırılmış kamp, öğrencilerin sınav motivasyonunu yükseltmeyi ve sınav kaygısını azaltmayı amaçlıyor. Programda 6 farklı konuda eğitim verilecek ve katılımcılara kapsamlı destek sunulacak.

Program kapsamında materyal ücreti dışında tamamen ücretsiz olarak; deneme sınavları, sınav analizleri, eğitimsel etkinlikler, birebir soru çözümleri, genel tekrar ve özet konu anlatımları ile ödevlendirme gibi uygulamalı çalışmalar yapılacak. Tüm bu faaliyetler, alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek.

Başkan İhsan Kurnaz’ın açıklaması

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz kampla ilgili olarak şunları belirtti: Eğitim yuvamız İLKEM’de sınavlara yönelik hazırlıklar devam ediyor. Başarıyı yakalamak isteyen gençlerin tercihi İLKEM’de tatil dönemleri de dolu dolu geçiyor. Sömestir tatilinde sınav motivasyonunu yüksek tutmak ve sınav kaygısını azaltmak amacıyla YKS ve LGS öğrencilerimize yönelik sömestir tatili hızlandırılmış hazırlık kampı başlattık. Materyal ücreti dışında tamamen ücretsiz olan İLKEM’de sömestir tatilinde öğrencilerimize deneme sınavlarının yanı sıra sınav analizleri, eğitimsel etkinlikler, birebir soru çözümleri, genel tekrar ve özet konu anlatımları ve ödevlendirme konularında uzman eğitmenlerimiz tarafından rehberlik faaliyetleri sunulacak. Gençlerimiz ve onların başarısı için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz.

Kamp, sınav hazırlık sürecini hızlandırmak isteyen YKS ve LGS adayları için yoğun ve destekleyici bir program sunuyor. Detaylı bilgi ve başvuru koşulları için İLKEM ile iletişime geçilebilir.

