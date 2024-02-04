Japonya eğitim sistemi: Dünyanın en başarılı sistemine neden sahip? Örnek alınması gerekilen 10 özellik

Japonya eğitim sistemi, dünyanın en başarılı ve en disiplinli eğitim sistemlerinden biridir. Japonya eğitim sistemi, öğrencilerin akademik, ahlaki ve sosyal gelişimlerini destekleyen, işbirliği, gelenek ve uluslararası anlayışı önemseyen, fen ve matematik alanlarında yüksek başarı sağlayan bir sistemdir. İşte Japonya eğitim sisteminin kendine has 10 özelliği ve Türkiye eğitiminden farklı yönleri...

JAPON EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Zorunlu Eğitim Süresi 9 Yıl



Japonya’da zorunlu eğitim süresi 6 yıl ilkokul ve 3 yıl ortaokul olmak üzere toplam 9 yıldır.





Bu süre içinde öğrenciler, temel bilgi ve becerileri kazanırlar. Zorunlu eğitim sonrasında, öğrencilerin yaklaşık %97’si liseye devam eder. Lise eğitimi ise 3 yıl sürer ve öğrenciler üniversiteye hazırlanırlar.

Okul Öncesi Eğitim Önemli

Japonya’da okul öncesi eğitim, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimine büyük katkı sağlar. Okul öncesi eğitim, 3-5 yaş arası çocuklar için anaokulu ve 5-6 yaş arası çocuklar için ilkokula hazırlık sınıfı olarak ikiye ayrılır. Okul öncesi eğitimde, çocuklar oyun, sanat, müzik, doğa, spor gibi etkinliklerle öğrenirler. Okul öncesi eğitim, zorunlu olmamasına rağmen, çocukların %98’i anaokuluna gider.





Öğrenciler Okullarına Bağlı

Japonya’da öğrenciler, okullarına çok bağlıdırlar. Okullar, öğrencilerin ikinci evleri gibidir. Öğrenciler, okullarının isimlerini, renklerini, armalarını gururla taşırlar. Okullar, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olurlar. Okullar, öğrencilerin aidiyet duygusunu ve okul ruhunu geliştirirler.

Öğrenciler Okullarını Temizler

Japonya’da öğrenciler, okullarını kendileri temizlerler. Her gün, öğrenciler sınıflarını, koridorları, tuvaletleri, yemekhaneleri, spor salonlarını ve bahçeleri süpürür, siler, toplar ve düzenlerler. Bu sayede, öğrenciler okullarına karşı sorumluluk duyar, temizlik alışkanlığı kazanır, iş bölümü ve takım çalışması yapar ve saygı gösterirler.

Öğrenciler Öğle Yemeğini Okulda Yer

Japonya’da öğrenciler, öğle yemeğini okulda yerler. Okullar, öğrenciler için sağlıklı, dengeli ve lezzetli yemekler hazırlar. Öğrenciler, yemeklerini sınıflarında, arkadaşlarıyla birlikte yerler.





Öğrenciler, yemek servisi, dağıtımı ve toplama işlerini de kendileri yaparlar. Bu sayede, öğrenciler yemek kültürünü, beslenme bilincini, yemek paylaşımını ve yemek beğenisini geliştirirler.

Öğrenciler Üniformalı

Japonya’da öğrenciler, okullarına göre üniformalıdırlar. Üniformalar, öğrencilerin okullarını temsil eder, okul disiplinini sağlar, eşitlik ve adalet duygusunu pekiştirir ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunur.





Üniformalar, genellikle klasik ve şık tasarımlıdır. Öğrenciler, üniformalarını giymekten ve taşımaktan mutluluk duyarlar.

Öğrenciler Çok Çalışkan

Japonya’da öğrenciler, çok çalışkan ve başarılıdırlar. Öğrenciler, okulda ve evde çok fazla ders çalışırlar. Öğrenciler, uluslararası sınavlarda da yüksek puanlar alırlar. Japonya, PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sınavında matematik, fen ve okuma becerilerinde dünyanın en iyi ülkeleri arasındadır. Öğrenciler, çalışkanlıklarıyla hem kendilerini hem de ülkelerini gururlandırırlar.

Öğrenciler Çok Saygılı

Japonya’da öğrenciler, çok saygılı ve kibardırlar. Öğrenciler, öğretmenlerine, arkadaşlarına, ailelerine ve topluma karşı saygı gösterirler. Öğrenciler, öğretmenlerine selam verir, teşekkür eder, özür diler ve izin isterler.





Öğrenciler, arkadaşlarına yardım eder, destek olur, anlayışlı olur ve hoşgörülü olurlar. Öğrenciler, ailelerine sevgi gösterir, minnettar olur, itaat eder ve güvenirler. Öğrenciler, topluma katkıda bulunur, kurallara uyar, sorumluluk alır ve örnek olurlar.

Öğrenciler Çok Yaratıcı

Japonya’da öğrenciler, çok yaratıcı ve yenilikçidirler. Öğrenciler, okulda ve evde sanat, müzik, drama, bilim, teknoloji, spor gibi çeşitli alanlarda kendilerini ifade ederler. Öğrenciler, hayal güçlerini, meraklarını, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirirler. Öğrenciler, yeni fikirler üretir, projeler yapar, yarışmalara katılır ve ödüller kazanırlar.

Öğrenciler Çok Mutlu

Japonya’da öğrenciler, çok mutlu ve huzurludurlar. Öğrenciler, okulda ve evde kendilerini güvende, değerli ve özgür hissederler. Öğrenciler, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, aileleriyle ve toplumla iyi ilişkiler kurarlar. Öğrenciler, başarılarını, zorluklarını, sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşırlar. Öğrenciler, hayatlarını dolu dolu yaşarlar.





Japonya eğitim sistemi, dünyanın en başarılı sistemi olmak için birçok özelliği ve avantajı barındırır. Japonya eğitim sistemi, öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkıda bulunur. Japonya eğitim sistemi, öğrencileri hayata ve geleceğe hazırlar.