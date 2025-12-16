Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi 2025'te 1121 Kursla 16 bin 738 Kişiye Ulaştı

Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi, 2025 yılında açtığı geniş kapsamlı kurs programlarıyla binlerce vatandaşa eğitim fırsatı sundu. Kurum, istihdam odaklı yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Kurslarda çeşitlilik

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay tarafından verilen bilgilere göre merkez, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü çatısı altında sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, akademik ve mesleki alanlarda kurslar düzenliyor. 2025 yılında toplamda 1121 kurs açılarak, 16 bin 738 kursiyere hizmet verildi. Bu kursiyerlerin 10 bin 484'ü kadın, 6 bin 254'ü erkek olarak kayda geçti.

Öncelik: istihdam

Kayaokay, kursların çoğunun ilk bakışta hobi gibi görünebileceğini ancak merkez için önceliğin her zaman istihdam olduğunu vurguladı. Talep doğrultusunda eğitici sağlanabilen tüm kursların açıldığını belirten Kayaokay, istihdamı kırmızı çizgi olarak nitelendirdi ve paydaş iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Merkezin iş birliği yaptığı kuruluşlar arasında STK'lar, dernekler, vakıflar, Gençlik Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, kadın dernekleri, Kültür Turizm Müdürlüğü ve Yeşilay gibi kurumlar yer alıyor. Bu iş birlikleri kapsamında bağımlılık, dijital bağımlılık ve terapi amaçlı kurslar gibi toplumsal fayda sağlayan projeler hayata geçiriliyor. Örneğin Yeşilay ile yürütülen proje dijital bağımlılık ve telefon bağımlılığı gibi konuları da kapsıyor. Ayrıca Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi ile yürütülen terapi odaklı kurslar için hastane başhekimliğiyle ortak projeler planlandı.

Sanatsal çalışmalar

Kurumun sanatsal çalışmaları da yoğun ilgi görüyor. Maarif Topluluğu adı altında öğretmenlerden oluşan bir koro ve halktan katılımcılarla oluşturulan Türk Sanat Müziği korosu aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu korolar geçtiğimiz aylarda konser verdi ve Manisa’da ilgiyle karşılandı.

Ayrıca sağlık çalışanlarından oluşan bir koro kurularak Tıp Bayramı kapsamında sahne alma planları yapılıyor. Halk oyunları ekibi de Maarif Topluluğu çatısı altında çalışmalarını sürdürerek Öğretmenler Günü'nde gösteri sundu.

Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi, 2025 programlarıyla hem bireysel gelişimi desteklemeyi hem de istihdama doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

