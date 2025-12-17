Tunceli'de Türk Malları Haftası: Yerli Üretim Bilinci Okullarda Güçlendi

Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu'nda uygulamalı tanıtımlar ve gösteriler

Tunceli'de düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası programı, yerli ve milli üretimin önemini öğrencilere uygulamalı şekilde aktardı. Etkinlik Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu'nda gerçekleştirildi ve programa Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, emniyet ve jandarma personeli, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Program kapsamında öğrencilere Türkiye’de üretilen savunma sanayi ürünleri, Togg ile askeri ve zırhlı araçlar tanıtıldı; böylece yerli üretimin ülke ekonomisi, bağımsızlık ve gelecek nesiller açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Tanıtım bölümünün ardından okulun konferans salonunda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı müzik, tiyatro ve dans gösterileri sahnelendi. Gösteriler programın dikkat çeken kısmını oluşturdu ve katılımcılardan olumlu tepkiler aldı.

Etkinlik, öğrencilerin yerli üretim konusunda bilinçlenmesine katkı sağladı ve yerel ölçekte milli üretim bilincinin güçlendirilmesine hizmet etti.

