TOGÜ 2025: Eğitim, Araştırma ve Altyapıda Güçlü Atılım

TOGÜ 2025'te eğitim, araştırma ve altyapıda güçlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin 2025 yılı içinde hayata geçirdiği eğitim, araştırma, üretim, altyapı ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımları düzenlenen toplantıda değerlendirdi. Toplantıya rektör yardımcıları, rektör danışmanları, Genel Sekreter ve basın mensupları katıldı.

Araştırma ve projelerde istikrarlı yükseliş

Prof. Dr. Fatih Yılmaz, BAP ve 2209 öğrenci projelerinde son yıllarda dikkate değer bir artış yaşandığını belirtti. Teknopark bünyesindeki Ar-Ge projelerinin üniversitenin üretim ve yenilik odaklı vizyonuna katkısına vurgu yapan Yılmaz, BAP projelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Eğitimde kaliteyi artıran yenilikler

Yılmaz, eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltmek için bir dizi uygulamanın başlatıldığını söyledi. Bunlar arasında kurumsal ve program akreditasyon çalışmaları, çift diploma programları, 60 yaş üstü vatandaşlar için Tazelenme Üniversitesi, yapay zekâ temelli yeni bölümler, ders dışı öğrenme transkripti ve uygulamalı eğitimlerin yaygınlaştırılması yer alıyor. Ayrıca 31 programın akreditasyon sürecinin devam ettiği ve 10 programın akredite edildiği ifade edildi.

Üretim ve uygulama odaklı yeni tesisler

Uygulamalı eğitim kapasitesini artıran yatırımlar arasında TOGÜ Mutfak Eğitim ve Üretim Tesisi, Hijyenlab Laboratuvarı, Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Laboratuvarları ile tarım ve hayvancılığa yönelik üretim tesisleri öne çıkıyor. Yılmaz, ayrıca Eczacılık Fakültesi için TOGÜ Şifa Laboratuvarı’nın yakında kurulacağını duyurdu.

Uluslararası sıralamalar ve sürdürülebilirlik

Rektör Yılmaz, üniversitenin QS, THE Impact, CWUR ve UI GreenMetric gibi uluslararası sıralamalarda elde ettiği derecelerle küresel görünürlüğünü artırdığını belirtti. Bilimsel yayın sayısı ve nitelikli akademik üretimde artış gözlemlendiği vurgulandı. Üniversite bünyesinde planlanan 2 megavatlık Güneş Enerjisi Santralinin elektrik ihtiyacına önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Fiziki altyapı ve sağlık yatırımları

Yeni Rektörlük Binasının hizmete açıldığı, üniversite hastanesinde tıbbi cihaz yatırımlarının sürdüğü bildirildi. Spor alanları ve devam eden fakülte inşaatları ile üniversitenin fiziki kapasitesinin güçlendiği, hastane acil servisi, yoğun bakım, otopark, Diş Hekimliği Fakültesi, anaokulu ve kütüphane projelerinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği kaydedildi.

Gelecek vizyonu

Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite bütçesinin etkin kullanıldığını ve üretim yapan tesislerin uygulamalı eğitim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Yılmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin önümüzdeki dönemde de kalite, üretim, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal fayda odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

