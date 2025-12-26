DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,57 0,67%
ALTIN
6.232,61 -1,01%
BITCOIN
3.810.834,04 -1,04%

Kağıthane'de Vasfi Çobanoğlu Okulu 2026 Eğitim Dönemine Hazırlanıyor

Kağıthane Belediyesi’nin yeniden inşa ettiği Vasfi Çobanoğlu Okulu, 32 derslik, konferans salonu ve anaokuluyla 2026 eğitim-öğretim dönemine hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:22
Kağıthane'de Vasfi Çobanoğlu Okulu 2026 Eğitim Dönemine Hazırlanıyor

Kağıthane'de Vasfi Çobanoğlu Okulu 2026 Eğitim Dönemine Hazırlanıyor

Kağıthane Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen Vasfi Çobanoğlu Okulunda çalışmalar aralıksız sürüyor. Tamamlandığında bölgedeki eğitim kapasitesine kayda değer katkı sunacak okul, modern ve donanımlı bir eğitim ortamı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği iş birliğiyle hayata geçirilen projede, 32 derslik bulunacak; okul bünyesinde konferans salonu ile anaokulu yer alıyor. Ayrıca projede spor alanları, laboratuvarlar ve zengin bir kütüphane ile öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek mekanlar planlandı. Okulun 2026 eğitim-öğretim döneminde hizmete açılması planlanıyor.

Kamu ve Yerel Yönetim İşbirliği

Proje, merkezi ve yerel kurumların koordinasyonu ile yürütülüyor. Kağıthane Belediyesi'nin öncülüğünde sürdürülen inşaat çalışmaları, bölgede uzun vadeli eğitim altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başkan Mevlüt Öztekin'in Değerlendirmesi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımızın daha nitelikli, güvenli ve modern ortamlarda eğitim alabilmesi için tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Vasfi Çobanoğlu Okulu tamamlandığında, çağın gereklerine uygun donanımıyla evlatlarımıza yakışır bir eğitim yuvası olacak. 2026 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimizin yeni okullarında ders başı yapmasını hedefliyoruz. Kağıthane’mize şimdiden hayırlı olsun".

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NCE YENİDEN İNŞA EDİLEN VASFİ ÇOBANOĞLU OKULU'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM...

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NCE YENİDEN İNŞA EDİLEN VASFİ ÇOBANOĞLU OKULU'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NCE YENİDEN İNŞA EDİLEN VASFİ ÇOBANOĞLU OKULU'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kağıthane'de Vasfi Çobanoğlu Okulu 2026 Eğitim Dönemine Hazırlanıyor
2
Petek Genç Dijital Gençlik Merkezi'nde 'Python ile Veri Analizi' Kursu Devam Ediyor
3
Gediz'de Tarhana Üreticisi Demet Bakırdemir, Kız Meslek Lisesi'nde
4
BŞEÜ Genç Ofis'te Model Uçak Kursu Eğitmen Eğitimi Başladı
5
Mehmet Âkif Ersoy Eskişehir'de Hatim Duasıyla Anıldı
6
Dr. Ahmet Özkul, Mudanya Üniversitesi'nde 'Hayat' Dersi Verdi
7
Düzce'de 'Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi' Eğitimi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı