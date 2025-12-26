Kağıthane'de Vasfi Çobanoğlu Okulu 2026 Eğitim Dönemine Hazırlanıyor

Kağıthane Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen Vasfi Çobanoğlu Okulunda çalışmalar aralıksız sürüyor. Tamamlandığında bölgedeki eğitim kapasitesine kayda değer katkı sunacak okul, modern ve donanımlı bir eğitim ortamı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği iş birliğiyle hayata geçirilen projede, 32 derslik bulunacak; okul bünyesinde konferans salonu ile anaokulu yer alıyor. Ayrıca projede spor alanları, laboratuvarlar ve zengin bir kütüphane ile öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek mekanlar planlandı. Okulun 2026 eğitim-öğretim döneminde hizmete açılması planlanıyor.

Kamu ve Yerel Yönetim İşbirliği

Proje, merkezi ve yerel kurumların koordinasyonu ile yürütülüyor. Kağıthane Belediyesi'nin öncülüğünde sürdürülen inşaat çalışmaları, bölgede uzun vadeli eğitim altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başkan Mevlüt Öztekin'in Değerlendirmesi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımızın daha nitelikli, güvenli ve modern ortamlarda eğitim alabilmesi için tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Vasfi Çobanoğlu Okulu tamamlandığında, çağın gereklerine uygun donanımıyla evlatlarımıza yakışır bir eğitim yuvası olacak. 2026 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimizin yeni okullarında ders başı yapmasını hedefliyoruz. Kağıthane’mize şimdiden hayırlı olsun".

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NCE YENİDEN İNŞA EDİLEN VASFİ ÇOBANOĞLU OKULU'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.