Elazığ'da Kur’an Kursları Değerlendirildi

Elazığ İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda kent genelindeki Kur’an kurslarında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantı katılımcıları

Toplantıya İl Müftüsü Yusuf Bingöl ile müftülük bünyesinde görev yapan birim amirleri katılım sağladı. Toplantı, Kur’an kursları aralık ayı mutat toplantısı olarak gerçekleştirildi.

Gündem ve değerlendirmeler

Toplantıda mevcut çalışmalar, karşılaşılan hususlar ve önümüzdeki döneme yönelik planlamalar ele alındı. Değerlendirmelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılmasına, öğrencilerin manevi gelişimlerinin desteklenmesine ve verimliliğin yükseltilmesine yönelik adımlar üzerinde duruldu.

Sonuç ve öneriler

İl Müftüsü Yusuf Bingöl, Kur’an kurslarının önemine dikkat çekerek eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara vurgu yaptı. Birim amirleri de görüş ve önerilerini paylaştı; toplantı, karşılıklı istişarelerin ardından sona erdi.

