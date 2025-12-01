Karacabey Belediyesi'nden Anne-Çocuk Maske Boyama Atölyesi — Ergün Koç Kültür Merkezi'nde

Karacabey Belediyesi Ergün Koç Kültür Merkezi'nde Anne-Çocuk Maske Boyama Atölyesi düzenledi; Başkan Fatih Karabatı etkinlikte ailelerle buluştu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:17
Karacabey Belediyesi tarafından Ergün Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Anne-Çocuk Maske Boyama Atölyesi, aileleri sanatla buluşturdu. Etkinlikte çocuklar hayal güçlerini maskelere yansıtırken, anneleriyle birlikte keyifli anlar yaşandı.

Katılım ve organizasyon

Program, Belediye Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü Ergün Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe yoğun ilgi gösterildi; renkli boyalarla süslenen maskeler ve çocukların heyecanı dikkat çekti.

Başkan Karabatı'nın değerlendirmesi

Etkinliğe katılan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, anne ve çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve bu tür etkinliklerin süreceğini vurguladı.

Belediye yetkilileri: "Anne ve çocukların yüzlerindeki tebessümü görmek bizleri çok mutlu etti. Katılım sağlayan tüm ailelerimize teşekkür ediyoruz. Kültür merkezimizde benzer etkinliklerle ailelerimizi tekrar bir araya getirmeyi diliyoruz"

Fatih Karabatı: "Karacabey’de ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, çocukların hayal gücünü geliştiren etkinliklere büyük önem veriyoruz. Bugün burada gördüğümüz enerji ve mutluluk bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kültür ve sanatın her yaş grubuna ulaşması için çalışmalarımız sürecek"

Gelecek etkinlikler

Karacabey Belediyesi, önümüzdeki dönemde çocuklar ve ailelere yönelik sosyal-kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini duyurdu.

