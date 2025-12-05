Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir 23 Ruandalı Öğrenciyle Buluştu

Prof. Dr. Nedim Sözbir, YÖK kapsamındaki 23 Ruandalı öğrenciyle bir araya gelerek eğitim ve sosyal yaşam konularını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:47
Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir 23 Ruandalı Öğrenciyle Buluştu

Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir 23 Ruandalı Öğrenciyle Buluştu

DÜZCE(İHA) — YÖK iş birliğiyle üniversitede eğitim gören Ruandalı öğrencilerle buluşma

Düzce Üniversitesi bünyesindeki Ruandalı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya geldi. Toplantıda öğrencilerin eğitim süreçleri, akademik ve sosyal yaşamları ele alındı.

Toplantı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Ruanda Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı' kapsamında YÖK tarafından Düzce Üniversitesine yerleştirilen 23 Ruanda uyruklu öğrenci için düzenlendi. Etkinliği Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü organize etti.

Programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tahir Güney ile Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü personeli ve Ruandalı öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ruandalı öğrencilerin üniversitede eğitim görmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Program kapsamında, öğrencilerin 2025-2026 Akademik Yılı içinde Türkçe hazırlık programını tamamladıktan sonra 2026-2027 Akademik Yılı'nda eğitimlerine başlayacakları bölümler konuşuldu. Bu bölümler arasında Tıp, Hemşirelik, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve İşletme yer alıyor.

Toplantıda ayrıca öğrencilerin eğitim süreçleri, akademik ve sosyal yaşama uyumları ile üniversitenin deneyimleri değerlendirildi. Etkinlik, öğrencilerin taleplerini ve önerilerini paylaşmalarıyla sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM GÖREN RUANDALI ÖĞRENCİLER REKTÖR PROF. DR. NEDİM SÖZBİR İLE BİR ARAYA...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM GÖREN RUANDALI ÖĞRENCİLER REKTÖR PROF. DR. NEDİM SÖZBİR İLE BİR ARAYA GELDİ. SÖZBİR, RUANDALI ÖĞRENCİLERİN HER ZAMAN YANLARINDA OLDUKLARINI SÖYLEDİ.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM GÖREN RUANDALI ÖĞRENCİLER REKTÖR PROF. DR. NEDİM SÖZBİR İLE BİR ARAYA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Haliliye'de Okullarda Sıfır Atık Eğitimi Yaygınlaşıyor
2
Mersin'de Eğitim Toplantısı: Kayhan ve Özdemirci Süreçleri Değerlendirdi
3
Alanya Üniversitesi RUR 2025: Beşeri Bilimler Dünya 512, Türkiye 12
4
Hisarcık’ta Birinci Kitap Fuarı: Öğrenci-Yazar Buluşması
5
BUÜ, YÖK'ün Araştırma Üniversiteleri Listesinde Yerini Korudu
6
Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir 23 Ruandalı Öğrenciyle Buluştu
7
Cizre'de Metin Özmen ile 'Başarıda Arkadaş Seçimi' Konferansı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi