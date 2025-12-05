Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir 23 Ruandalı Öğrenciyle Buluştu

DÜZCE(İHA) — YÖK iş birliğiyle üniversitede eğitim gören Ruandalı öğrencilerle buluşma

Düzce Üniversitesi bünyesindeki Ruandalı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya geldi. Toplantıda öğrencilerin eğitim süreçleri, akademik ve sosyal yaşamları ele alındı.

Toplantı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Ruanda Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı' kapsamında YÖK tarafından Düzce Üniversitesine yerleştirilen 23 Ruanda uyruklu öğrenci için düzenlendi. Etkinliği Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü organize etti.

Programa; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tahir Güney ile Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü personeli ve Ruandalı öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ruandalı öğrencilerin üniversitede eğitim görmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Program kapsamında, öğrencilerin 2025-2026 Akademik Yılı içinde Türkçe hazırlık programını tamamladıktan sonra 2026-2027 Akademik Yılı'nda eğitimlerine başlayacakları bölümler konuşuldu. Bu bölümler arasında Tıp, Hemşirelik, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve İşletme yer alıyor.

Toplantıda ayrıca öğrencilerin eğitim süreçleri, akademik ve sosyal yaşama uyumları ile üniversitenin deneyimleri değerlendirildi. Etkinlik, öğrencilerin taleplerini ve önerilerini paylaşmalarıyla sona erdi.

