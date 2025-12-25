DOLAR
Kars’ta En Çok Kitap Okuyanlara Ödüller Verildi

KAFKAS projesi kapsamında düzenlenen törende, Kars'ta en çok kitap okuyan öğrenci ve velilere ödülleri Vali Ziya Polat verdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:54
KAFKAS projesi kapsamında 21’de 36 Kars Okuyor ve Okuyan Kars alt projeleri ödüllerini dağıttı

Kars Vali Ziya Polat’ın öncülüğünde uygulamaya konulan Kars’ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS) Projesi’nin 21’de 36 Kars Okuyor ve Okuyan Kars alt projeleri kapsamında en çok kitap okuyanlara ödülleri takdim edildi.

Tören, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan folklor gösterisi ve çeşitli sahne performanslarıyla sürdü.

Etkinlikte en çok kitap okuyan öğrenci ve velilere ödüllerini Vali Ziya Polat ile protokol üyeleri verdi. Program, ödül töreninin tamamlanmasının ardından sona erdi.

KAFKAS Projesi ile 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nda kent genelinde 94 bin 28 kitap, 7.459.983 sayfa, projenin başlangıcından bugüne kadar ise 719 bin 594 kitap, 67.759.936 sayfa okundu.

