Kartal Maker Atölyeleri Makina Hangar’da: Çocukları Bilim ve Teknolojiyle Buluşturuyor

Kartal Belediyesi'nin Makina Hangar'da düzenlediği Maker Atölyeleri, 19 Ocak-30 Ocak 2026 tarihlerinde ilkokul-lise düzeyinde üretim temelli bilim ve teknoloji eğitimleri sunuyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:50
Kartal Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarında gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen Maker Atölyeleri, sömestir tatiline özel programıyla Makina Hangar’da üretim temelli öğrenme süreçlerini öğrencilerle buluşturuyor. 19 Ocak'ta başlayan ve 30 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek atölyelerde, ilkokuldan liseye kadar farklı yaş gruplarına yönelik uygulamalı eğitimler veriliyor.

Uygulamalı ve yaş gruplarına göre planlanan atölyeler

Atölyeler, analitik düşünme, problem çözme ve dijital becerileri geliştirmeyi amaçlayan içerikleriyle yoğun ilgi görüyor. Programda Lego ile Kodlama, 3D Yazıcı, Raspberry Pi, 3D Kalem, Biyonik Robotlar ve Çocuk Bilim ve Mühendisliği Koridoru gibi başlıklar yer alıyor. Eğitimler, öğrencilerin yaş ve eğitim seviyelerine göre ayrı gruplar halinde düzenleniyor.

Lego ile Kodlama, 3D Yazıcı ve 3D Kalem

Lego ile Kodlama atölyelerinde öğrenciler, algoritmik düşünmenin temellerini eğlenceli uygulamalarla keşfederken; 3D Yazıcı atölyelerinde üç boyutlu tasarım ve üretim teknolojileriyle tanışıp kendi modellerini oluşturma imkânı buluyor. 3D Kalem oturumları ise çocukların hayal güçlerini üç boyutlu çizimlerle somutlaştırmasını sağlıyor.

Raspberry Pi ile yazılıma ilk adım

Raspberry Pi atölyelerinde öğrenciler, donanımın temel yapısını öğrenerek yazılım dünyasına ilk adımlarını atıyor. Python diliyle gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde kodlama, sensör kullanımı ve elektronik bileşenlerle çalışma konularında uygulamalı deneyim kazanıyorlar.

Biyonik Robotlar: Doğadan ilham alan mühendislik

FESTO iş birliğiyle gerçekleştirilen "Biyonik Robotlar: Biyonik Balık Yapı Atölyesi" kapsamında öğrenciler, doğadaki canlı sistemlerden ilham alan mühendislik yaklaşımlarını deneyimliyor. Katılımcılar kendi biyonik balıklarını tasarlayıp hareket ettirerek doğa ve mühendislik arasındaki ilişkiyi uygulamalı olarak gözlemliyor.

Bilimsel düşünmeyi teşvik eden deney alanları

Çocuk Bilim ve Mühendisliği Koridoru atölyelerinde bilim, teknoloji ve mühendislik temelli deneyler bir araya geliyor. Öğrenciler, deney yapma ve keşfetme süreçlerine aktif katılım sağlayarak bilimsel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Başkan Yüksel: Üreten bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Maker Atölyeleri’nin yalnızca teknik bir eğitim süreci olmadığını vurgulayarak, "Çocuklarımız bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasını, yalnızca bir etkinlik değil, uzun vadeli bir eğitim anlayışı olarak ele alıyoruz. Bu nedenle sömestir tatilini, onların üretebileceği, deneyimleyebileceği ve birlikte öğrenebileceği bir sürece dönüştürdük. Makina Hangar’da hayata geçirdiğimiz Maker Atölyeleri ile çocuklarımız; kodlamadan tasarıma, mühendislikten bilime uzanan alanlarda uygulamalı deneyimler kazanıyor. Bu tür eğitimleri Kartal’da çocuk ve gençlerimizle buluşturmaya, onların gelişimini destekleyen nitelikli öğrenme ortamlarını artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Sömestir tatiline özel hazırlanan Maker Atölyeleri, ay boyunca devam eden programlarıyla 30 Ocak 2026 tarihine kadar Kartallı çocuk ve gençleri bilim ve teknolojiyle iç içe bir öğrenme ortamında buluşturmaya devam edecek.

EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

