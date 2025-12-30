DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,55 0,03%
ALTIN
6.075,55 -1,69%
BITCOIN
3.778.476,61 -1,02%

Kastamonu Üniversitesi 9 Nişanla Engelsiz Üniversiteler Listesinde Türkiye 5’incisi

Kastamonu Üniversitesi, YÖK'ün 2025 Engelsiz Üniversite Program Nişanı değerlendirmesinde 9 nişanla Türkiye'de 5'inci, Karadeniz Bölgesi'nde 2'nci oldu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:25
Kastamonu Üniversitesi 9 Nişanla Engelsiz Üniversiteler Listesinde Türkiye 5’incisi

Kastamonu Üniversitesi 9 Nişanla Engelsiz Üniversiteler Listesinde Türkiye 5’incisi

Tören ve katılım

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 2025 Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Töreni, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi. Törende, Engelsiz Üniversite Bayrağı ve Program Nişanı almaya hak kazanan üniversitelere ödüller Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi. Kastamonu Üniversitesi’ni törende Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük temsil etti.

Değerlendirme ve sonuçlar

Bu yıl 112 üniversiteden toplam bin 768 başvuru değerlendirildi ve süreç sonunda 383 başvuru başarılı bulundu. Yapılan değerlendirme neticesinde 124 Engelsiz Üniversite Bayrağı ve 138 Program Nişanı sahiplerini buldu.

Kastamonu Üniversitesi, Program Nişanı kategorisinde aldığı 9 nişan ile Türkiye genelinde 5’inci sırada, Karadeniz Bölgesi’nde ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ardından 2’nci sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi’nde Program Nişanı almaya hak kazanan programlar şunlardır: Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Sınıf Öğretmenliği, Bilgisayar Programcılığı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Spor Yöneticiliği, Çocuk Gelişimi ve Resim programları.

Değerlendirme sürecinde üniversitelerin fiziki mekânlarının yanı sıra dijital öğrenme ortamları da dikkate alındı. Kastamonu Üniversitesi, internet sayfası erişilebilirliği ve engelli dostu dijital içeriklere yönelik çalışmalarıyla bu alanda öne çıkan üniversiteler arasında gösterildi.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, erişilebilirliğin Kastamonu Üniversitesi’nin temel ilkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, engelsiz üniversite anlayışını sorumluluk değil eğitim anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Topal, eğitimden fiziki mekanlara, dijital platformlardan destek hizmetlerine kadar yürütülen çalışmaların bu ödülle karşılık bulmasının anlamlı olduğunu belirtti ve emeği geçen akademik ile idari personele ve öğrencilere teşekkür etti.

Topal ayrıca, dijital platformlarda ders materyallerinin sesli ve görsel formatlarda sunulduğunu, engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik destek hizmetlerinin sürdüğünü ve engelsiz üniversite çalışmalarının hem öğrenciler hem de akademik ve idari personel için önem taşıdığını ifade etti. Yükseköğretimde erişilebilirliğin yaygınlaştırılmasına yönelik teşvik edici yaklaşımları dolayısıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkürlerini iletti.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN DÜZENLENEN 2025 ENGELSİZ ÜNİVERSİTE...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN DÜZENLENEN 2025 ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BAYRAKLARI VE PROGRAM NİŞANI TÖRENİ’NDE, PROGRAM NİŞANI KATEGORİSİNDE ALDIĞI 9 NİŞANLA TÜRKİYE GENELİNDE 5’İNCİ, KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İSE 2’NCİ SIRADA YER ALDI.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN DÜZENLENEN 2025 ENGELSİZ ÜNİVERSİTE...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Teknokent 2026 Hedeflerini Değerlendirdi
2
Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mutlu Doğan: 'Yurtlarımızı İkinci Üniversite Olarak Görüyoruz'
3
Eskişehir'de 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' Anadolu Üniversitesi ile İmzalandı
4
TUSAŞ ve YÖK'ten Lisansüstü Eğitim Protokolü: Kurum İçi Eğitimler Kredilendirilecek
5
Gediz'in Genç Yazılımcıları RFID ile Personel Takip Sistemini Sıfırdan Geliştirdi
6
STSO'dan Mesleki Eğitime Destek: TOBB‑YÖK Protokolüyle Sivas Eşleştirmesi
7
Efeler'de İlçe Öğrenci Meclisi Açılışı: Öğrenciler Yönetimde Çözüm Üretiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları