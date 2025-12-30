Kastamonu Üniversitesi 9 Nişanla Engelsiz Üniversiteler Listesinde Türkiye 5’incisi

Tören ve katılım

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 2025 Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Töreni, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi. Törende, Engelsiz Üniversite Bayrağı ve Program Nişanı almaya hak kazanan üniversitelere ödüller Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi. Kastamonu Üniversitesi’ni törende Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük temsil etti.

Değerlendirme ve sonuçlar

Bu yıl 112 üniversiteden toplam bin 768 başvuru değerlendirildi ve süreç sonunda 383 başvuru başarılı bulundu. Yapılan değerlendirme neticesinde 124 Engelsiz Üniversite Bayrağı ve 138 Program Nişanı sahiplerini buldu.

Kastamonu Üniversitesi, Program Nişanı kategorisinde aldığı 9 nişan ile Türkiye genelinde 5’inci sırada, Karadeniz Bölgesi’nde ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ardından 2’nci sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi’nde Program Nişanı almaya hak kazanan programlar şunlardır: Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Sınıf Öğretmenliği, Bilgisayar Programcılığı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Spor Yöneticiliği, Çocuk Gelişimi ve Resim programları.

Değerlendirme sürecinde üniversitelerin fiziki mekânlarının yanı sıra dijital öğrenme ortamları da dikkate alındı. Kastamonu Üniversitesi, internet sayfası erişilebilirliği ve engelli dostu dijital içeriklere yönelik çalışmalarıyla bu alanda öne çıkan üniversiteler arasında gösterildi.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, erişilebilirliğin Kastamonu Üniversitesi’nin temel ilkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, engelsiz üniversite anlayışını sorumluluk değil eğitim anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Topal, eğitimden fiziki mekanlara, dijital platformlardan destek hizmetlerine kadar yürütülen çalışmaların bu ödülle karşılık bulmasının anlamlı olduğunu belirtti ve emeği geçen akademik ile idari personele ve öğrencilere teşekkür etti.

Topal ayrıca, dijital platformlarda ders materyallerinin sesli ve görsel formatlarda sunulduğunu, engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik destek hizmetlerinin sürdüğünü ve engelsiz üniversite çalışmalarının hem öğrenciler hem de akademik ve idari personel için önem taşıdığını ifade etti. Yükseköğretimde erişilebilirliğin yaygınlaştırılmasına yönelik teşvik edici yaklaşımları dolayısıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkürlerini iletti.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN DÜZENLENEN 2025 ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BAYRAKLARI VE PROGRAM NİŞANI TÖRENİ’NDE, PROGRAM NİŞANI KATEGORİSİNDE ALDIĞI 9 NİŞANLA TÜRKİYE GENELİNDE 5’İNCİ, KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İSE 2’NCİ SIRADA YER ALDI.