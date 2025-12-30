Kırşehir'de Eğitime 1 Gün Ara: 31 Aralık'ta Okullar Tatil

Valilikten yapılan açıklama

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamaya göre ara verilen kurumlar arasında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar yer alıyor.

Kararda ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

