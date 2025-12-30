DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,55 0,02%
ALTIN
6.031,92 -0,96%
BITCOIN
3.815.146,27 -2,01%

Kırşehir'de Eğitime 1 Gün Ara: 31 Aralık'ta Okullar Tatil

Kırşehir Valiliği duyurdu: 31 Aralık Çarşamba günü olumsuz hava ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün tatil.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:05
Kırşehir'de Eğitime 1 Gün Ara: 31 Aralık'ta Okullar Tatil

Kırşehir'de Eğitime 1 Gün Ara: 31 Aralık'ta Okullar Tatil

Valilikten yapılan açıklama

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamaya göre ara verilen kurumlar arasında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar yer alıyor.

Kararda ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KIRŞEHİR'DE 31 ARALIK TARİHİ İÇİN BEKLENEN METEOROLOJİK VERİLERE GÖRE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ...

KIRŞEHİR'DE 31 ARALIK TARİHİ İÇİN BEKLENEN METEOROLOJİK VERİLERE GÖRE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ AÇIKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026-MSÜ Başvuruları 5-29 Ocak'ta: Sınav Takvimi Açıklandı
2
Karabük’te kar tatili 3. güne uzadı
3
Kırşehir'de Eğitime 1 Gün Ara: 31 Aralık'ta Okullar Tatil
4
Bolu'da eğitime 1 gün ara verildi — 31 Aralık 2025
5
Kastamonu Teknokent 2026 Hedeflerini Değerlendirdi
6
Efeler'de İlçe Öğrenci Meclisi Açılışı: Öğrenciler Yönetimde Çözüm Üretiyor
7
BİLSEM Lise Öğrencilerine Düzce Üniversitesi'nde Parçacık Fiziği Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları