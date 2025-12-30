DOLAR
Bolu'da eğitime 1 gün ara verildi — 31 Aralık 2025

Bolu'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:58
Bolu'da eğitime 1 gün daha ara verildi

Yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullar tatil

Bolu'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Bugün itibariyle kar yağışı etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bıraksa da, kent merkezinde biriken karın miktarı nedeniyle 50 santimetreyi aşan kar yağışı sebebiyle eğitime 31 Aralık Çarşamba günü de ara verildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur"

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

