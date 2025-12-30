DOLAR
Kastamonu Teknokent 2026 Hedeflerini Değerlendirdi

Kastamonu Teknokent’in 2025 son yönetim kurulu toplantısında 2025 çalışmaları değerlendirildi, 2026 hedefleri ve stratejiler ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:15
Kastamonu Teknokent’in 2025 yılının son yönetim kurulu toplantısında, yıl içinde yürütülen faaliyetler gözden geçirildi ve 2026 hedefleri masaya yatırıldı. Toplantı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal başkanlığında, Kastamonu Teknokent İdare ve Kuluçka Merkezi binasında gerçekleştirildi.

Toplantı Katılımcıları

Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Alperen Kaymakcı, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Belediyesini temsilen Belediye AR-GE Müdürü Adem Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıklıoğlu ile iş insanları Hüseyin Avni Üster ve Tuncay Yılmaz katıldı.

Ayrıca, toplantıda Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karamanoğlu ile firma süreç yönetimi uzmanları Dr. Zuhal Arife Küçük ve Uzm. Gizem Örek hazır bulundu.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantının açılışında Prof. Dr. Alperen Kaymakcı tarafından 2025 yılı faaliyetleri ile 2026 yılına ilişkin hedefleri içeren bir sunum yapıldı. Yönetim kurulu, 2025 yılında yürütülen çalışmaları değerlendirdi; yıl içinde planlanan projeler, faaliyete geçirilmesi planlanan yeni girişimler ve mali hedefler ele alındı.

Yönetim Kurulu üyeleri, önümüzdeki dönem için stratejiler ve hedefler üzerinde görüş alışverişinde bulunarak, Kastamonu Teknokent’in 2026 vizyonuna yönelik adımların temel çerçevesini belirledi.

