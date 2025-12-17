Kütahya İl Müftülüğü’nde Hizmet İçi Eğitim Kursları Sürüyor

Kütahya İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, müftülük hizmet binasında düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarını ziyaret etti.

Hafızlığı Muhafaza Kursu

Ziyaret kapsamında Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu incelendi. Kursun amacı, hafız personelin Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun şekilde ezbere okuyabilmelerini sağlamak, hafızlıklarını muhafaza ederek pekiştirmek ve aşır okuma tavırlarını geliştirmek olarak belirtildi.

Etkili Hutbe Sunumu Eğitimi

Ayrıca cami görevlilerinin hutbe sunum becerilerini artırmak ve hutbeleri daha nitelikli şekilde irat etmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim sınıfları incelendi.

Kütahya İl Müftü Yardımcısı Demirci, kurslara katılan din görevlilerine gösterdikleri gayret ve ilgiden dolayı teşekkür etti, eğitimlerin hayırlı olmasını temenni ederek katılımcılara başarılar diledi.

