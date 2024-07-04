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LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel okul fiyatları resmen uçtu! 4 kat zam

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından özel okul fiyatları da belli oldu. Özel okul fiyatları, geçen yıla göre büyük bir artış göstererek velilerin bütçesini zorlamaya başladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 00:21
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel okul fiyatları resmen uçtu! 4 kat zam

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından özel okulların fiyat tarifeleri de belli oldu. Özel okul fiyatları, geçen yıla oranla büyük bir artış göstererek velilerin bütçesini zorlamaya başladı. Taban fiyat 300 bin TL'den başlarken, yabancı okulların sadece eğitim masrafları için 800-900 bin TL talep ettiği belirtildi. Servis, kitap ve diğer masraflar da eklenince bu rakam 1 milyonu bulabiliyor.

ÖZEL OKUL FİYATLARINDAKİ DEV ARTIŞ

Özel okulların fiyatları, geçtiğimiz yıla göre ciddi bir artış gösterdi. Kimi okullar fiyatlarını üçe, kimisi ise dörde katladı. Özellikle İstanbul'daki yabancı liselerde yıllık ücretler dudak uçuklatan seviyelere ulaştı. Alt sınır 300 bin TL olarak belirlenirken, bazı yabancı liselerde hazırlık sınıfı ücretleri 900 bin TL'nin üzerine çıktı.

Eğitim masrafları, bir ailenin en önemli gider kalemlerinden biri haline gelmiş durumda. Devlet okulları yerine özel okulları tercih eden aileler, ciddi mali yüklerle karşı karşıya kalıyor. Özellikle büyük şehirlerdeki özel okulların fiyatları, ailelerin bütçesini zorlayacak seviyelere ulaştı. Bu durum, velileri alternatif çözümler aramaya itiyor.

4 KAT ARTIŞ ŞOKU

Özel okulların fiyatlarında yaşanan artış, veliler için büyük bir şok etkisi yarattı. Geçtiğimiz yıla oranla fiyatların 4 kat arttığı görülüyor. Alt sınırın 300 bin TL'ye ulaşması, birçok ailenin bu fiyatları karşılamakta zorlanmasına neden oluyor. Eğitim kalitesine yapılan yatırımın artışı, fiyatların bu denli yükselmesine yol açmış olabilir.

YABANCI LİSELERDE FİYATLAR 1 MİLYONU BULUYOR

Show Haber'in haberine göre, İstanbul'daki bazı yabancı liseler hazırlık sınıfı ücretlerini 900 bin TL'nin üzerinde açıkladı. Bu ücretlere yemek masrafları, kırtasiye ücretleri ve kılık kıyafet de eklendiğinde, özel okulların toplam maliyeti 1 milyona kadar ulaşabiliyor. Yabancı okullardaki bu yüksek fiyatlar, aileleri alternatif çözümler aramaya zorluyor.

Özel okullar, sundukları hizmetlerin kalitesi ve kapsamı nedeniyle yüksek ücretler talep ediyor. Eğitimde kullanılan materyaller, öğretmenlerin maaşları, altyapı ve tesislerin bakımı gibi birçok maliyet kalemi, okul ücretlerine yansıyor. Ayrıca, özel okulların sunduğu sosyal etkinlikler, yabancı dil eğitimi ve spor faaliyetleri gibi ek hizmetler de fiyatların artmasında etkili oluyor.

VELİLERİN TEPKİLERİ

Özel okul fiyatlarının artışı, veliler arasında büyük bir tartışma konusu oldu. Birçok veli, bu fiyatların aile bütçelerini zorladığını ve eğitimde fırsat eşitsizliğine yol açtığını dile getiriyor. Bazı veliler ise çocuklarının kaliteli bir eğitim alabilmesi için bu yüksek fiyatları ödemek zorunda olduklarını belirtiyor. Veliler, devletin bu konuda daha fazla destek sağlamasını ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmasını talep ediyor.

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