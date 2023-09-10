Liselerde yeni dönem: 6 zayıf dersi olan sınıfta kalacak

Liselerde sınıf tekrarı yeniden geri geldiği bildirildi. Daha düşük puanlar da dahil olmak üzere 6'dan fazladersten başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Liselerde ortalama 50 puan geçme uygulaması kaldırılırken açık liseye geçiş işlemleri de zorlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında lisede alt sınıflar da dahil olmak üzere toplam 6'dan fazla dersten başarısız olan öğrenciler, o ders yılı içinde bu dersleri tekrar almak zorunda kalacak. Yıl tekrarı, hazırlık sınıfları dışında lise döneminde en fazla bir kez yapılacaktır. Dönem içinde ikinci kez tutulan öğrenciler, veli ve öğrencilerin talepleri dikkate alınarak eğitim-öğretim yılı sonunda okuldan çıkarılarak açık liseye nakledilecektir.





50 PUAN YETERLİ DEĞİL

Yükseltme için eski şart olan 50 puan kaldırıldı. Öğrencilerin dersleri geçmelerini sağlayacak becerilere ve başarılara sahip olarak eğitim ve öğretimlerini tamamlamalarını sağlamak olarak değerlendiriliyor.