Malatya'da 'ÖNEM’li Atölyeler' Protokolü İmzalandı

Malatya'da 'Fark oluşturan ÖNEM’li Atölyeler' protokolü imzalandı. Proje, deprem sonrası rehabilitasyon ve orta-ağır otizmli bireylerin eğitim ve istihdamına destek verecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:31
Deprem sonrası rehabilitasyon ve otizmli bireylerin istihdamına odaklanan proje

Malatya’da deprem sonrası çocuklar ve gençlerin rehabilitasyonu ile orta-ağır otizmli bireylerin eğitim ve istihdama geçişini sağlamak amacıyla Fark oluşturan ‘ÖNEM’li Atölyeler Projesi için protokol imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede protokol törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin katıldı.

Vali Seddar Yavuz protokol imza töreninde şunları söyledi: "İlimiz için önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizde bir tarafta depremin izlerini silerken diğer taraftan da kıymetli evlatlarımızın donanımlarını arttıracak, onlara yeni beceri ve istihdam kapısı açacak yaklaşımları da ihmal etmeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Malatya Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Fırat Kalkınma Ajansı’mız arasında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi kapsamında hazırlanan ‘Fark oluşturan ‘ÖNEM’li Atölyeler’ Projesini sizlerle paylaşacağız. Özellikle deprem sonrası bölgedeki çocukların, gençlerin, orta-ağır düzeydeki otizmli öğrencilerin rehabilitasyonu ve istihdama geçişini hedefliyoruz. Proje bedelimiz 7,5 milyon TL. Malatya’mız her anlamda gelişmeye devam ediyor. Yılın son gününde böylesine güzel bir protokolü imzalamaktan, Malatyalı hemşerilerimize duyurmaktan memnuiyet duyuyoruz".

Proje kapsamında kentte 7 adet modern ve donanımlı atölye kurulacak. İlk etapta Genç Ar-Ge Merkezi bünyesinde Geleceğin Mühendisleri Atölyesi, Dijital Beceriler Atölyesi, Yabancı Dil ve Drama Atölyesi faaliyete geçirilecek.

Vali Yavuz, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze, Fırat Kalkınma Ajansımızın Genel Sekreteri ve değerli ekibine, İl Millî Eğitim Müdürümüze ve kıymetli ekibine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

