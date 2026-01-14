Malatya'da Üreticilere FARMERS Eğitimi: Depreme Dayanıklı Tarım

Malatya'da üreticilere FARMERS eğitimi verildi

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, deprem etkilerinin azaltılması amacıyla üreticilere FARMERS Projesi kapsamında eğitim verildi.

Eğitim programı

Malatya DSİ 92. Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda, tarım sektörünün iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi hedefiyle Üretim Planlaması ve Finansmana Erişim Eğitimi ile Kuraklığa Karşı Dirençli Tarım Eğitimi gerçekleştirildi.

Bilgilendirmeler

Eğitimde, Malatya TKDK Koordinatörlüğü ve Malatya TARSİM Bölge Müdürlüğü tarafından hibe programlarına erişim konularında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal üretim planlaması, tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, organik tarım, iklim değişikliğine dayanıklı üretim, finansal yönetim ve destek mekanizmaları hakkında bilgiler aktarıldı.

Katılımcılar

Programa; Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Berlin Alanlar Tuka, proje temsilcileri ile üreticiler katıldı.

