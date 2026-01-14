Malatya'da Üreticilere FARMERS Eğitimi: Depreme Dayanıklı Tarım

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, FARMERS Projesi kapsamında üreticilere deprem etkilerini azaltmaya yönelik üretim planlaması ve kuraklığa dirençli tarım eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:39
Malatya'da Üreticilere FARMERS Eğitimi: Depreme Dayanıklı Tarım

Malatya'da üreticilere FARMERS eğitimi verildi

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, deprem etkilerinin azaltılması amacıyla üreticilere FARMERS Projesi kapsamında eğitim verildi.

Eğitim programı

Malatya DSİ 92. Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda, tarım sektörünün iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi hedefiyle Üretim Planlaması ve Finansmana Erişim Eğitimi ile Kuraklığa Karşı Dirençli Tarım Eğitimi gerçekleştirildi.

Bilgilendirmeler

Eğitimde, Malatya TKDK Koordinatörlüğü ve Malatya TARSİM Bölge Müdürlüğü tarafından hibe programlarına erişim konularında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal üretim planlaması, tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, organik tarım, iklim değişikliğine dayanıklı üretim, finansal yönetim ve destek mekanizmaları hakkında bilgiler aktarıldı.

Katılımcılar

Programa; Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Berlin Alanlar Tuka, proje temsilcileri ile üreticiler katıldı.

MALATYA’DA ÜRETİCİLERE FARMERS EĞİTİMİ VERİLDİ

MALATYA’DA ÜRETİCİLERE FARMERS EĞİTİMİ VERİLDİ

MALATYA’DA ÜRETİCİLERE FARMERS EĞİTİMİ VERİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akdeniz Üniversitesi'nde PKU Dostu Mutfak Atölyesi: Düşük Proteinli Beslenme Eğitimi
2
Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke Okulları İnceledi, Öğrencilerle Buluştu
3
GSB Müdürü Arslantürk Düzce'de Kariyer Günlerinde Öğrencilerle Buluştu
4
Kozan'da Kamyon Kamyon Kar: Öğrenciler Unutulmaz Bir Gün Yaşadı
5
Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonu Ali Rıza Argun Düzce'de Tebrik Edildi
6
Düzce'de 19 Mayıs İlkokulu Öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde VR Deneyimi
7
Kozan'da Kamyonla Gelen Kar: Adanalı Öğrenciler Unutulmaz Anlar Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları