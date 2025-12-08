DOLAR
Türkiye-Çin Ortak Seramik Laboratuvarı Kuruluyor

Anadolu, Sakarya ve Jingdezhen Seramik Üniversitesi 4 Aralık 2025'te ortak seramik laboratuvarı protokolü imzaladı; araştırma, eğitim ve kültürel iş birlikleri güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:10
Türkiye ve Çin ortak 'Ortak Seramik Laboratuvarı' kuruyor

Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Çin’in önde gelen yükseköğretim kurumlarından Jingdezhen Seramik Üniversitesi arasında 'Ortak Seramik Laboratuvarı' kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, 4 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen 7. Çin Orta Bölgesi Tasarım Eğitimi Uluslararası Forumu kapsamında Jingdezhen Seramik Üniversitesi Xianghu Kampüsü’nde resmiyet kazandı.

İmzaya, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Yaşar ve Jingdezhen Seramik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Huang Yong katıldı.

Hedef ve çalışma alanları

Kurulacak ortak laboratuvarın hedefi, seramik malzeme bilimi, ileri üretim teknolojileri, yenilikçi tasarım ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda ortak araştırmalar yürütmek. Laboratuvarın, bilimsel araştırma üretimi, akademik yayınlar, sonuçların uygulamaya aktarılması ile öğrenci ve akademisyen yetiştirilmesi açısından önemli bir merkez olması planlanıyor.

İş birliğinin kapsamı ve geçmiş adımlar

Bu iş birliği, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki eğitim, bilim ve kültür temelli uluslararası ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Anlaşma, Anadolu Üniversitesi’nin 2023 yılında imzaladığı mutabakat zaptının devamı niteliğinde olup, bugüne kadar gerçekleştirilen akademisyen ve öğrenci değişimleri, yaz kampları ile sanatçı ve araştırmacı rezidans programlarının üzerine somut bir araştırma altyapısı koyuyor.

Proje aynı zamanda ‘Kuşak ve Yol (Belt and Road)’ girişimi çerçevesinde bölgesel iş birliklerine katkı sağlamayı hedefliyor. İmzayı takiben, üç üniversitenin temsilcilerinden oluşacak ortak bir yönetim kurulunun oluşturulması ve laboratuvarın çalışma esaslarının netleştirilmesi planlanıyor; hedef, laboratuvarın kısa sürede faaliyete geçerek örnek bir model oluşturmasıdır.

Tören ve katılımcılar

Törene; Jingdezhen Seramik Üniversitesi Parti Sekreteri Pu Shouzhi, Jingdezhen Belediyesi yetkilileri, Anadolu Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ile Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Duygu Kahraman, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Halit Yaşar ve Doç. Dicle Öney Ertürk ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Anadolu Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi, bu iş birliğiyle seramik ve malzeme temelli disiplinlerdeki akademik ve sanatsal birikimlerini küresel ölçekte paylaşmayı sürdürecek.

