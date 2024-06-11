MEB'e bağlı okullarda yaz tatili heyecanı! Yeni tasarımlı karneler ve eğitimde yenilikler

Okullarda yaz tatili için son ders zili 14 Haziran Cuma günü çalacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 20 milyonu aşkın öğrenci, 14 Haziran’da karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Bu yıl, öğrencilere ders notlarının yanı sıra sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılacak.



Okullarda Yaz Tatili İçin Son Ders Zili Çalıyor

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili, 11 Eylül 2023'te 74 bin okulda çaldı. 13-17 Kasım 2023’te yapılan birinci dönem ara tatili ve 8-12 Nisan'daki ikinci dönem ara tatilinin ardından öğrenciler, yoğun geçen eğitim öğretim yılının yorgunluğunu 14 Haziran’daki son ders zilinin ardından atacak.

Yeni Tasarımlı Karneler Dağıtılacak

Bu yıl, ortaokul öğrencilerine yeni tasarımlı karneler verilecek. Karnelerde, ders notlarının yanı sıra öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları da yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı, bu karnelerde öğrencilere özel detaylı değerlendirmelerin titizlikle yansıtılmasını istedi. Öğrencilerin sosyal etkinlikleri; "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" şeklinde dört ana düzeyde işlenecek.

Sınıfta Kalma Uygulaması Geri Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla bu yıl, eğitim-öğretim sürecinde önemli değişiklikler yapıldı. Liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlenirken, sınıf tekrarı uygulaması geri getirildi ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Ayrıca, 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına kademeli olarak son verildi. 9. sınıflarda dört ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Türkçe baraj puanı ise 70'e çıkarıldı.

Veli Randevu Sistemi ve Yeni Seçmeli Dersler

Velilerin okul müdürü ve öğretmenlerle görüşmelerini dijital ortama taşıyan "veli randevu sistemi" hayata geçirildi. Yeni eğitim öğretim döneminde ortaokul ve liselerde "Türk sosyal hayatında aile", liselerde adabımuaşeret, ortaokullarda ise "görgü kuralları ve nezaket" gibi farklı seçmeli dersler ilk kez müfredata girdi.

Öğrenciler Ortak Yazılı Sınavlarla Tanıştı

MEB tarafından yayımlanan yeni Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm sınavlarının "ortak yazılı" olarak yapılması hükme bağlandı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil dersleri sınavları, dört dil becerisini ölçecek şekilde düzenlendi. Ayrıca öğrencilerin cep telefonu kullanımı konusunda sıkı önlemler alındı.

Şehit, Gazi Yakını ve Koruma Altındaki Çocuklar İçin Yeni Düzenlemeler

Şehit, gazi yakını ve koruma altındaki çocukların özel okullara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla merkezi yerleştirme yapılması kararlaştırıldı. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okulların Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarını okutması zorunlu olacak.

Yıl Sonu Faaliyet Haftası İlk Kez Düzenleniyor

Eğitim öğretim dönemlerinin son haftası, öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasını teşvik etmek amacıyla "yıl sonu faaliyet haftası" olarak düzenlenecek. Öğrenciler, yeni müfredatta bulunan beceri temelli uygulamaları eğlenerek deneyimleyecek.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Yeni Müfredatla Başlayacak

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere uygulanacak. Ayrıca, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atanacağı yaz döneminde objektif kriterlerle sözlü sınavlar yapılacak.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül 2024'te Başlayacak

LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme süreçleri başlatılacak. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.