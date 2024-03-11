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MEB'ten Şehit ve Gazi Çocuklarına Ücretsiz Özel Okul Kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, şehit, gazi yakını ve koruma altına alınan çocuklara yönelik kanuni hakları gereği özel okullara ücretsiz erişim kolaylığı getiriyor. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla merkezi yerleştirme ile binlerce ücretsiz kontenjanın sunulacağı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:05
MEB'ten Şehit ve Gazi Çocuklarına Ücretsiz Özel Okul Kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle şehit, gazi ve koruma altındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirmelerini kolaylaştıracak bir adım attı. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, bu öğrencilerin merkezi yerleştirme ile özel okullara yerleştirilmesi planlanıyor. Özel okulların ücretsiz kontenjanlardan yararlanacak öğrencilerin kayıtlarının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Okullarda Şehit, Gazi ve Koruma Altındaki Çocuklara Ücretsiz Eğitim İmkanı Sunacak!

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki çocuklar, özel okullarda tüm öğrencilerin yüzde 3'ü oranında ücretsiz okutulması gereken öğrenciler arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların ücretsiz kontenjanlarını kullanacak öğrencilerin yerleştirme sürecini daha şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Yapılacak merkezi yerleştirme sürecinde, aile geliri, okuyan kardeş, engellilik durumu ve spor/bilim alanlarındaki başarıları dikkate alınacak. Öğrenciler arasında eşitlik durumunda puanı yüksek olanlara öncelik verilecek. MEB, dijital ortamda gerçekleştirilecek başvuru süreci için hazırlıklarını sürdürüyor ve takvimin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Ücretsiz kontenjanlardan yararlanacak öğrenciler, başvurularının ardından özel okullarla iletişime geçerek kayıtlarını tamamlayacaklar. Bu yeni düzenleme, önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçirilecek.

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