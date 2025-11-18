Alaşehir'de Denetimli Serbestlik Yıldırım Beyazıt Okulunu Yeniledi

Alaşehir'de velinin mesajı okulun yenilenmesine yol açtı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir velinin sosyal medyada yazdığı "Bizim okulun da bakıma ihtiyacı var" yorumunu değerlendiren Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Yıldırım Beyazıt İlkokulu-Ortaokulu'nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Okul, öğrencilerin olmadığı kasım ara tatili sürecinde boya, badana ve sıraların bakımından geçirildi.

Projenin kapsamı ve iş birliği

Çalışma, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen Boya Badana Geliştirme ve Uyum Eğitimi kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği içinde yapıldı. Yaz döneminden bu yana okulların kapalı olduğu zamanlarda sürdürülen projede; toplam 8 okulda 860 sırada yenileme yapılırken, 96 sınıfta düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Velinin talebine anında yanıt

Denetimli serbestlik yükümlülerinin okul bakımına katkı sağladığını sosyal medyadan gören bir velinin yorumu üzerine ekipler hızla harekete geçti. Yıldırım Beyazıt İlkokulu-Ortaokulu’nda yapılan çalışmalar arasında boya, badana, sıraların onarımı ve temizlik işleri yer aldı.

Yetkililerden açıklama

Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Karakoç, projeyle ilgili olarak, "Kurum olarak eğitime destek kapsamında okulların bakım ve tamirat gibi ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. Bu çalışmalarımızı sosyal medyada gören bir öğrenci velisi, ‘Bizim okulumuzun da bakıma ihtiyacı var’ şeklinde bir yorum yapmış. Biz de bu talebe duyarlı davranarak Yıldırım Beyazıt Okulunda kasım ara tatilinde badana ve bakım işlemlerini yükümlülerimizle birlikte gerçekleştirdik" dedi.

Okulların yeniden eğitime başladığı gün, Karakoç Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ile birlikte okulu ziyaret ederek öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerini iletti.

