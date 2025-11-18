Manavgat Belediyesi'nden Turizm Çalışanlarına Cinsel İstismar ve Tacizi Önleme Eğitimi

Eğitimle farkındalık ve doğru bildirim süreçleri güçlendirildi

Manavgat Belediyesi tarafından turizm sektöründe çalışan personele yönelik "Cinsel İstismar ve Tacizi Tanımak, Önlemek ve Bildirmek" konulu farkındalık eğitimi düzenlendi.

Belediyenin Psikolojik Danışmanlık Birimi bünyesinde görev yapan psikologlar Emine Aycan Yıldız ve Elif Seçil Seçilir tarafından, talepte bulunan otellerde gerçekleştirilen eğitimde, cinsel istismar ile tacizin tanımı ve yasal bildirim süreçleri ele alındı.

Eğitim kapsamında katılımcılara, olabilecek istismar vakalarının nasıl fark edileceği ve ilgili kurumlara yapılması gereken resmi bildirim süreçleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Psikologlar, turizm çalışanlarının bu tür durumlarda doğru yaklaşım sergilemesinin hem mağdurun korunması hem de hukuki sürecin sağlıklı işletilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

MANAVGAT BELEDİYESİ TARAFINDAN TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERSONELE YÖNELİK "CİNSEL İSTİSMAR VE TACİZİ TANIMAK, ÖNLEMEK VE BİLDİRMEK" KONULU FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.