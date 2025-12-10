Mersin'de MERCEK ile Kadınlar Mesleğe ve İstihdama Adım Atıyor

Mersin'de MERCEK ile kadınlar mesleğe ve istihdama adım atıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri, ücretsiz mesleki eğitimlerle kadınlara iş hayatına giriş ve ekonomik özgürlük imkanı sunuyor. MERCEK, nitelikli iş gücü yetiştirmenin yanı sıra katılımcılara kişisel gelişim ve kariyer planlaması desteği veriyor.

Kurslar iş piyasasının ihtiyaçlarına göre şekilleniyor

MERCEK, iş gücü piyasasından talep gören sektörler ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz kurslar açıyor. Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi'nde verilen kurslarda katılımcılar, mesleki yeterlilik kazanarak istihdam olanağı elde ediyorlar.

"Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri" kurslarına yoğun ilgi

Özellikle Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında açılan kurslar yoğun talep görüyor. Kurs başlıkları arasında saç renklendirme, saç kesimi, fön çekimi, saç şekillendirme, cilt bakımı, makyaj uygulaması, manikür-pedikür gibi uygulamalı eğitimler yer alıyor. Mezun olanlar, aldıkları yetkinliklerle istihdam fırsatlarını değerlendiriyor.

Bir mezun: Tuana Demir

Halkkent MERCEK'te "Saç Renklendirme" kursunu tamamlayan Tuana Demir, mezuniyetinin ardından kentte hizmet veren bir kuaför işletmesinde istihdam edildi. Saç bakım alanında yetkinlik kazanan Demir, manikür-pedikür eğitimi için de MERCEK kurslarına devam ediyor ve mesleğinde uzmanlaşmayı hedefliyor.

"Bir kadın olarak ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz çok önemli. Benim bu noktalarda olmama çok yardımcı oldular. Bu kurslar sonrasında kendimi daha iyi ileriye taşıyabilmek ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorum"

MERCEK sorumlusu: İstihdam ve girişimciliğe destek

Halkkent MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi Sorumlusu Eren Demir, kursların yalnızca beceri kazandırmakla kalmayıp katılımcıların istihdam ve girişimcilik imkanlarını da artırdığını belirtti. Eren Demir, kurslardan iş bulabilenlerin ve kendi işletmesini açabilenlerin örnekler oluşturduğunu vurguladı.

"Bizden eğitim alan Tuana Hanım, iş olanağı bulan katılımcılardan sadece birisi. Biz daha önce de kendi işletmesini açabilen kursiyerlerimizi mezun ettik. MERCEK’te teknik uygulamaların yanı sıra, kişiler kendini tanımlayarak aslında iş hayatına hazırlanıyor. Kariyer planlamasına da büyük bir destek sunuyoruz. Mersinli kadınlar, MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri sayesinde ciddi bir iş imkânı yakaladılar. Kurslarımıza 18 yaş ve üzeri bütün vatandaşlarımız başvuru yapıp, ücretsiz bir şekilde eğitimlerini alabilirler"

