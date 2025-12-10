DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

Mersin'de MERCEK ile Kadınlar Mesleğe ve İstihdama Adım Atıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin MERCEK kursları, ücretsiz mesleki eğitimlerle kadınlara iş gücü piyasasına giriş ve ekonomik özgürlük sağlıyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:12
Mersin'de MERCEK ile Kadınlar Mesleğe ve İstihdama Adım Atıyor

Mersin'de MERCEK ile kadınlar mesleğe ve istihdama adım atıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri, ücretsiz mesleki eğitimlerle kadınlara iş hayatına giriş ve ekonomik özgürlük imkanı sunuyor. MERCEK, nitelikli iş gücü yetiştirmenin yanı sıra katılımcılara kişisel gelişim ve kariyer planlaması desteği veriyor.

Kurslar iş piyasasının ihtiyaçlarına göre şekilleniyor

MERCEK, iş gücü piyasasından talep gören sektörler ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz kurslar açıyor. Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi'nde verilen kurslarda katılımcılar, mesleki yeterlilik kazanarak istihdam olanağı elde ediyorlar.

"Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri" kurslarına yoğun ilgi

Özellikle Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında açılan kurslar yoğun talep görüyor. Kurs başlıkları arasında saç renklendirme, saç kesimi, fön çekimi, saç şekillendirme, cilt bakımı, makyaj uygulaması, manikür-pedikür gibi uygulamalı eğitimler yer alıyor. Mezun olanlar, aldıkları yetkinliklerle istihdam fırsatlarını değerlendiriyor.

Bir mezun: Tuana Demir

Halkkent MERCEK'te "Saç Renklendirme" kursunu tamamlayan Tuana Demir, mezuniyetinin ardından kentte hizmet veren bir kuaför işletmesinde istihdam edildi. Saç bakım alanında yetkinlik kazanan Demir, manikür-pedikür eğitimi için de MERCEK kurslarına devam ediyor ve mesleğinde uzmanlaşmayı hedefliyor.

"Bir kadın olarak ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz çok önemli. Benim bu noktalarda olmama çok yardımcı oldular. Bu kurslar sonrasında kendimi daha iyi ileriye taşıyabilmek ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorum"

MERCEK sorumlusu: İstihdam ve girişimciliğe destek

Halkkent MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi Sorumlusu Eren Demir, kursların yalnızca beceri kazandırmakla kalmayıp katılımcıların istihdam ve girişimcilik imkanlarını da artırdığını belirtti. Eren Demir, kurslardan iş bulabilenlerin ve kendi işletmesini açabilenlerin örnekler oluşturduğunu vurguladı.

"Bizden eğitim alan Tuana Hanım, iş olanağı bulan katılımcılardan sadece birisi. Biz daha önce de kendi işletmesini açabilen kursiyerlerimizi mezun ettik. MERCEK’te teknik uygulamaların yanı sıra, kişiler kendini tanımlayarak aslında iş hayatına hazırlanıyor. Kariyer planlamasına da büyük bir destek sunuyoruz. Mersinli kadınlar, MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri sayesinde ciddi bir iş imkânı yakaladılar. Kurslarımıza 18 yaş ve üzeri bütün vatandaşlarımız başvuru yapıp, ücretsiz bir şekilde eğitimlerini alabilirler"

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MERCEK KURSLARINDAN MEZUN OLAN KADINLAR, ÜCRETSİZ MESLEKİ...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MERCEK KURSLARINDAN MEZUN OLAN KADINLAR, ÜCRETSİZ MESLEKİ EĞİTİMLERLE İŞ HAYATINA ADIM ATARAK EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİNİ KAZANIYOR.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MERCEK KURSLARINDAN MEZUN OLAN KADINLAR, ÜCRETSİZ MESLEKİ...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: 'Öğrencilerimiz Üniversitenin Nefesi' — 143 Topluluk
2
Işık İlkokulu'nda 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği
3
Hakkarili Öğrenciler Ankara Gezisinden Döndü — Vali Ali Çelik Ödülü
4
Osmangazi'de Minikler Zabıta Eğitimiyle Görevleri Öğrendi
5
Çeşme'de Kumpir Etkinliği: Namık Kemal İlkokulu'nda Aile-Okul Buluşması
6
Hakkari'de Geleceğin Sürücüleri Trafik Parkurunda
7
Eskişehir'de Dijital Tehditlere Karşı Bilinçlenme Semineri: Velilere Dezenformasyon ve Güvenlik Eğitimi

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar