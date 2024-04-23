Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve müfredat değişikliği hakkında açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öğretmen atamaları ve müfredat değişikliği konularında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, önemli bilgiler paylaştı.



Öğretmen atamalarıyla ilgili olarak, Bakan Tekin "Önümüzdeki hafta sayı netleşir." dedi. Ayrıca, müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulu'nun çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kısa süre içerisinde müfredatla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce öğretmen atamalarıyla ilgili verdiği sinyal de hatırlatıldı. Erdoğan, "Yakında bir miktar atama yapacağız." demişti.

Bakan Tekin'in açıklamaları, öğretmen adayları ve eğitim camiası tarafından yakından takip ediliyor.