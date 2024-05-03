Memura emekliye katmerli zam oranı sızdı! 4A 4B 4C'liye can suyu olacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı ilk çeyrek enflasyon verilerine göre, Temmuz'da memur maaşlarına güncelleme gelecek. Ocak-Mart döneminde enflasyon oranı %15,06 olarak kaydedilirken, memurlar için önceden belirlenen toplu sözleşme artışı %10 idi. Yapılan hesaplamalar neticesinde, memurların üç aylık zammı %10,05 olarak belirlendi.

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak olan son düzenleme, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileriyle birlikte altı aylık toplam enflasyon oranının hesaplanması ve %10'luk toplu sözleşme artışı dikkate alınarak belirlenecektir. Mevcut 32,860 TL olan maaşın, %19,57'lik artışla altı ay sonunda 39,291 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Ayrıca, 2024 Ocak ayında 14,740 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı, altı aylık %19,57'lik zam ile 17,625 TL'ye ulaşmış durumda.





Mühendislerden Hemşirelere, Kamu Görevlilerinin Cebi Dolacak: Altı Aylık %19,57 Zam Yolda!

2024 yılının başında Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) için belirlenen maaş 48,414 TL iken, altı aylık dönemde uygulanan %19,57 zam ile birlikte 57,889 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 kademesinde olan bir çalışanın 34,217 TL olan maaşı, aynı zam oranıyla 40,913 TL'ye çıkacak. Uzman Öğretmen 1/4 kademesindeki öğretmenin maaşı da 44,066 TL'den, %19,57 artışla 52,690 TL'ye ulaşacak. Ayrıca, Öğretmen 1/4 kademesindeki bir öğretmenin 39,763 TL olan maaşı, yapılan zamla 47,545 TL'ye yükseltilecek.



2024 yılının ilk ayında Başkomiser 1/3 kadrosundaki maaş 48,675 TL iken, altı aylık %19,57'lik zam ile 58,201 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Polis Memuru 8/1 kadrosunda görev yapan bir personelin 44,047 TL olan maaşı, aynı orandaki zamla 52,667 TL'ye çıkacak. Uzman Doktor 1/4 derecesindeki bir sağlık çalışanının maaşı 55,464 TL'den, %19,57 artışla 66,318 TL'ye ulaşacak. Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 kadrosundaki maaş da 39,444 TL'den %19,57 zamla 47,163 TL'ye yükselecek. Ayrıca, Mühendis 1/4 derecesindeki bir çalışanın 49,415 TL olan maaşı, altı aylık zam dönemi sonrasında 59,086 TL'ye artırılacak.