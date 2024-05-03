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Memura emekliye katmerli zam oranı sızdı! 4A 4B 4C'liye can suyu olacak

Nisan ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kala, memur emeklileri için en az alınacak maaş miktarı da merak konusu oldu. Memur emeklilerinin alacağı minimum maaş ne kadar olacak? Ayrıntılar aşağıda yer almaktadır...

Yayın Tarihi: 03.05.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 15:11
Memura emekliye katmerli zam oranı sızdı! 4A 4B 4C'liye can suyu olacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı ilk çeyrek enflasyon verilerine göre, Temmuz'da memur maaşlarına güncelleme gelecek. Ocak-Mart döneminde enflasyon oranı %15,06 olarak kaydedilirken, memurlar için önceden belirlenen toplu sözleşme artışı %10 idi. Yapılan hesaplamalar neticesinde, memurların üç aylık zammı %10,05 olarak belirlendi.

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak olan son düzenleme, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileriyle birlikte altı aylık toplam enflasyon oranının hesaplanması ve %10'luk toplu sözleşme artışı dikkate alınarak belirlenecektir. Mevcut 32,860 TL olan maaşın, %19,57'lik artışla altı ay sonunda 39,291 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Ayrıca, 2024 Ocak ayında 14,740 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı, altı aylık %19,57'lik zam ile 17,625 TL'ye ulaşmış durumda.

memur maaşları

Mühendislerden Hemşirelere, Kamu Görevlilerinin Cebi Dolacak: Altı Aylık %19,57 Zam Yolda!

2024 yılının başında Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) için belirlenen maaş 48,414 TL iken, altı aylık dönemde uygulanan %19,57 zam ile birlikte 57,889 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 kademesinde olan bir çalışanın 34,217 TL olan maaşı, aynı zam oranıyla 40,913 TL'ye çıkacak. Uzman Öğretmen 1/4 kademesindeki öğretmenin maaşı da 44,066 TL'den, %19,57 artışla 52,690 TL'ye ulaşacak. Ayrıca, Öğretmen 1/4 kademesindeki bir öğretmenin 39,763 TL olan maaşı, yapılan zamla 47,545 TL'ye yükseltilecek.

2024 yılının ilk ayında Başkomiser 1/3 kadrosundaki maaş 48,675 TL iken, altı aylık %19,57'lik zam ile 58,201 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Polis Memuru 8/1 kadrosunda görev yapan bir personelin 44,047 TL olan maaşı, aynı orandaki zamla 52,667 TL'ye çıkacak. Uzman Doktor 1/4 derecesindeki bir sağlık çalışanının maaşı 55,464 TL'den, %19,57 artışla 66,318 TL'ye ulaşacak. Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 kadrosundaki maaş da 39,444 TL'den %19,57 zamla 47,163 TL'ye yükselecek. Ayrıca, Mühendis 1/4 derecesindeki bir çalışanın 49,415 TL olan maaşı, altı aylık zam dönemi sonrasında 59,086 TL'ye artırılacak.

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