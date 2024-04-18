Tokat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime 1 günlük ara

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte eğitime bir günlük ara verildi. Vali Numan Hatipoğlu, depremin ardından alınan önlemleri açıkladı.

Vali Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, deprem sonrası hızla harekete geçtiklerini ve yapılan değerlendirme sonucunda okulların bir günlüğüne tatil edildiğini belirtti. "Yarın itibariyle il genelinde okullarımızı tatil ediyoruz." diyen Hatipoğlu, vatandaşların güvenliği için gereken önlemleri aldıklarını vurguladı.

Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlar için ise spor salonları ve yurtların açılacağını duyuran Vali Hatipoğlu, "Tokat'ta bulunan yurtlarımızda, kapalı spor salonlarımızda hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Evlerinde kalmak istemeyecek vatandaşlarımızı kapalı spor salonlarında misafir edeceğiz." şeklinde konuştu.

Deprem sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Hatipoğlu, gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve güvenlik önlemlerinin titizlikle uygulanacağını belirtti.