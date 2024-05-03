Sıfır Renault Clio 644 bin TL'ye düştü! Bayilerde kuyruk oluşturacak dev indirim

Otomobil almayı düşünen birçok kişi, yeni ve ikinci el araç fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu planlarını bir kenara bırakırken, diğer yandan birçok tüketici de Mayıs 2024'te otomobil firmalarının sunacağı kampanyalar hakkında bilgi toplamaya başladı.

Bankaların yüksek faiz oranlarıyla sunduğu taşıt kredileri, birçok kişinin otomobil edinme hayallerini zorlaştırıyor. Ancak, devletin engelli bireylere sağladığı ÖTV indirimiyle sıfır araç sahibi olma imkanı, bu araçların indirimli fiyatlarının sıkça online olarak araştırılmasına yol açıyor. Öyleyse, ÖTV indirimli araçların fiyatları ne seviyede? Renault Clio'nun Mayıs 2024'teki güncel fiyatı nedir? İşte en güncel fiyat listesiyle karşınızdayız...

ÖTV İndirimi Sonrası 2024 Güncel Fiyatlar

Renault Clio, ÖTV indirimleri sayesinde 644 bin TL fiyat etiketiyle otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. Engellilik oranı %90 olan ve bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen resmi bir belge ile doğrulayan vatandaşlar, bu avantajlı fiyattan yararlanarak Renault Clio'ya sahip olabiliyorlar.





Mayıs 2024'te ÖTV indirimlerinin yansıtıldığı araç fiyatları şu şekilde: