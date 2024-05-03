Sıfır Renault Clio 644 bin TL'ye düştü! Bayilerde kuyruk oluşturacak dev indirim

Otomobil almayı düşünen birçok kişi, yeni ve ikinci el araç fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu planlarını bir kenara bırakırken, diğer yandan birçok tüketici de Mayıs 2024'te otomobil firmalarının sunacağı kampanyalar hakkında bilgi toplamaya başladı.
Bankaların yüksek faiz oranlarıyla sunduğu taşıt kredileri, birçok kişinin otomobil edinme hayallerini zorlaştırıyor. Ancak, devletin engelli bireylere sağladığı ÖTV indirimiyle sıfır araç sahibi olma imkanı, bu araçların indirimli fiyatlarının sıkça online olarak araştırılmasına yol açıyor. Öyleyse, ÖTV indirimli araçların fiyatları ne seviyede? Renault Clio'nun Mayıs 2024'teki güncel fiyatı nedir? İşte en güncel fiyat listesiyle karşınızdayız...
ÖTV İndirimi Sonrası 2024 Güncel Fiyatlar
Renault Clio, ÖTV indirimleri sayesinde 644 bin TL fiyat etiketiyle otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. Engellilik oranı %90 olan ve bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen resmi bir belge ile doğrulayan vatandaşlar, bu avantajlı fiyattan yararlanarak Renault Clio'ya sahip olabiliyorlar.
Mayıs 2024'te ÖTV indirimlerinin yansıtıldığı araç fiyatları şu şekilde:
- Renault Clio Equilibre 1.0 TCe X-ronic 90 HP modeli için fiyat 644.500 TL olarak belirlenmiş.
- Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 HP DSG Life versiyonu 915.100 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
- Fiat Egea URBAN 1.4 Fire 95 HP, 472.600 TL'lik cazip bir fiyatla alıcılarını bekliyor.
- Hyundai Elantra Elite 1.6 MPi CVT, 927.778 TL'ye otomobil severlerle buluşuyor.
- Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel, 769.700 TL'lik bir fiyatla listelerde yerini alıyor.
- Honda City 1.5L iV-TEC Elegance CVT-Otomatik için belirlenen fiyat 423.617 TL.
- Peugeot 208 PRIME 1.2 Puretech 100 HP EAT8, 687.590 TL'ye satışa çıkıyor.
- Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS, 558.278 TL'den başlayan fiyatlarla.
- Skoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG, 680.500 TL'ye mal oluyor.
- BMW 1 Serisi Sport Line 118i 1.5 140 HP Otomatik, 1,046,000 TL'lik bir fiyatla dikkat çekiyor.
- BMW 1 Serisi Sport Line 116d 1.5 116 HP Otomatik ise 1,089,167 TL'den alıcı buluyor.