835.000 TL fiyatıyla Mayıs'ta sıfır araç alan Kasım'da ödemeye başlıyor! İşte Hyundai Mayıs kampanyası

Yaz ayları yaklaşırken, Hyundai de heyecan verici bir kampanyayla karşımıza çıkıyor. Hyundai Mayıs ayı kampanyasını bugün başlatırken, fiyat indirimlerine istinaden sunduğu kredi kampanyası ile Mayıs ayının tercih edilebilen marka araçlar listesinde üst sırada yer alacağa benziyor. 03-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanyada, Hyundai'nin geniş model yelpazesini 835.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabilme imkanına kavuşacak olan müşteri, sıfır aracına neredeyse ikinci el fiyatına ulaşma imkanına kavuşuyor.

HYUNDAİ MAYIS AYI KAMPANYALARI

Hyundai, "şimdi al, 6 ay sonra öde" imkanı ile Mayıs ayına damgasını vuran kampanyasını sabah saatlerinde açıkladı. Bu kampanya sayesinde hayalindeki araca sahip olmak isteyen birey, peşin para ödemeden 6 ay sonra ödemeye başlayarak aracına kavuşabiliyor. 03-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada 835.000 TL'den başalayan fiyatların yer aldığı kampanya yakından takip ediliyor.





HYUNDAİ 6 AY ERTELEME KREDİ KAMPANYASI

Hyundai Mayıs ayında bankalar ile yaptığı avantajlı işbirliği kapsamında düşük faiz oranları ile kredi imkanı da sağlıyor. Garanti BBVA: %4,69'dan başlayan faiz oranları (tüm vade ve tutarlarda 6 ay erteleme), Yapı Kredi: %4,69'dan başlayan faiz oranları, TEB Oto Finans: %4,69'dan başlayan faiz oranları (tüm vade ve tutarlarda 3 ay erteleme) imkanları sıfır araç alacak bireyi bekliyor.

Kullanılan toplam kredi tutarının binde beşinin tahsis ücreti olarak kesileceği, bankalar tarafından düzenlenen ortaklaşa kampanyada yer alıyor. Hyundai'nin bu müthiş kampanyası sınırlı sayıda araçla geçerli olacağı belirtilirken, hayalinizdeki Hyundai aracına sahip olmak için acele etmeniz ve size en yakın Hyundai yetkili satıcısını ziyaret etmeniz tavsiye ediliyor. Bütçesi kısıtlı olanlar için oldukça cazip bir fırsat olarak karşısına çıkan Hyundai Mayıs ayı kampanyası ay sonuna kadar devam edecek iken Hyundai'nin geniş model yelpazesi, her ihtiyaca ve bütçeye uygun bir araç seçeneği sunuyor.

HYUNDAİ MAYIS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

















Hyundai Mayıs ayı kampanyalarındaki diğer indirimli araçların listesinehttps://www.hyundai.com/tr/tr/arac-satis/arac-fiyat-listesi adresinden ulaşabilirsiniz.