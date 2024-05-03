Tek TIK'a 120.000 TL ödeme! Kamu bankasında yelkenler fora

Çoğu vatandaşın özel gereksinimleri zaman zaman maaşlardan karşılanamıyor. Kredi kartına getirilen sınırlandırma, her ne kadar faizleri artsa da ihtiyaç kredisi kullanımına yönlendirirken, bankalar da hal bu iken ihtiyacı olan müşteriye hizmet satmak adına harekete geçmektedir. Bankalar tarafından başlatılan kampanyalar ay ay revize edilirken, özellikle de düşük faiz ve yüksek tutarlı krediler tercih sebebi olmaktadır. Kamu bankaları güvenilirliği sebebiyle tercih edilen kredi kampanyalarını açıklamaya devam ederken, kamu bankası devi Ziraat Bankası da bu akıma ayak uydurmaya devam ediyor. Ay ay güncellenen kampanyalarına yenisini ekleyen Ziraat Bankası ihtiyaç kredi olarak yaptığı ödemede faiz oranı ve tutarı ile dikkat çekmekte.





ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI

İhtiyacı olup da kredi çekmeye yönelen vatandaşa özel olarak Ziraat Bankası özel bir kredi imkanı başlatmış bulunuyor. Yüksek tutarlı olan kredi kampanyasından belli şartları taşıyan tüm birey faydalanırken, acil ve özel ihtiyaçların kolayca çözüme kavuşması hedefleniyor. Başvuru kolaylığı ile dikkat çeken Ziraat Bankası 120.000 TL ihtiyaç kredisine, tek başvuru şartı ile sahip olunabiliyor.

Öte yandan başvuruların internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden tamamlanabilmesi olanağı vatandaş için büyük bir kolaylık imkanı sağlıyor. Belirli bir düzeyde gelire sahip olan ve kredi puanı banka tarafından belirlenen rakamın üzerinde olan vatandaş gelir ve kredi notunun tam olması durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabiliyor





Bankacılık kanunları gereğince alınan kararlarda 100.000 TL ve üzeri krediler 12 ay vadeli olarak sunulurken Ziraat Bankası 120.000 TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi de 12 ayda tamamlanabiliyor. Bütçeye uygun ödeme planı oluşturma imkanı sunan Ziraat Bankası müşterisinin gelirine göre ödeme planı yapmasına olanak sağlıyor

Bankanın resmi internet sitesinde yer alan hesaplama aracında kredi paketi kapsamında 1 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sağlanırken, 120.000 TL kredi için hesaplamalar şu şekilde yer alıyor

Taksit Tutarı:15.009,35 TL

Faiz Oranı:% 5,29

Yıllık Maliyet Oranı:% 124.8404