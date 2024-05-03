Bist 100
10.228,21 0%
DOLAR
32,35 -0,04%
EURO
34,81 0,04%
ALTIN
2.377,97 -0,29%

Borçluyu feraha çıkaran 100.000 TL kredi! Kefilsiz şartsız PTT verecek

PTT, emeklilere özel kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Emekli vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlayan PTT, hazırladığı bu krediyle maddi sıkıntı yaşayan emeklilere yönelik destek vermeyi hedefliyor. Ancak bu kredi seçeneğinden yararlanabilmek için belirli koşullar bulunuyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 13:45
Borçluyu feraha çıkaran 100.000 TL kredi! Kefilsiz şartsız PTT verecek

PTT Emekli Kredisi Koşulları

* Emeklilik Belgesi: Kredi başvurusunda bulunmak için emekli belgenizi ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu belge, emeklilik maaşı alanların başvuru sırasında TC kimlik numarasıyla birlikte ibraz etmeleri gereken bir belgedir.

* Gelir durumu: Düzenli bir gelire sahip olmalı. Kredi tutarı emeklilik ve gelir durumunuza göre belirlenmektedir.

* Kredi puanı: Kredi başvurusunda bulunan kişinin kredi puanı da önemli bir kriterdir. Kredi notu düşük olan kişilerin kredi başvuruları reddedilebilmektedir.

Emeklilik Kredi Başvurusu:

Borçluyu feraha çıkaran 100.000 TL kredi! Kefilsiz şartsız PTT verecek

PTT emekli kredisine başvurmak kolaydır. Başvuru yaparken izlemeniz gereken adımlar, bulunduğunuz yerdeki PTT şubesine gidip 'Emekli Kredisi Başvuru Formu'nu doldurmaktır.

Ayrıca gerekli evrakları hazırlayıp başvuruda bulunmak da gerekiyor. Bu belgeler genellikle kimlik belgeleri, emeklilik belgeleri ve gelir belgelerini içerir. Başvurunun ardından başvuru yapan kişi banka tarafından değerlendirilerek sonuç bildirilecektir.

PTT'nin emeklilere sağladığı bu özel finansman olanağı, emeklilere maddi destek sağlanmasına yönelik bir tedbirdir. Bu fırsatı kullanarak emeklilerin maddi sorunlarına çözüm bulma, ihtiyaçlarını karşılama ve hayatlarını kolaylaştırma fırsatına sahipsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Dört kategoride zam yağmuru! Nisan ayında pahalılığın dibine vuruldu: Mayıs ayı daha zor geçebilir!

Kredi kartıyla temassız işlem yapanlar dikkat! 2 yıl sonra değişti

Dağ gibi borcu birikene 100.000 TL destek! O bankada hesabı olan yaşadı

En gergin ve sinirli kişiler bu burçlardan çıkıyor! Yanlarına yaklaşmak mümkün değil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
5
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak
6
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
7
Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

835.000 TL fiyatıyla Mayıs'ta sıfır araç alan Kasım'da ödemeye başlıyor! İşte Hyundai Mayıs kampanyası

Memura emekliye katmerli zam oranı sızdı! 4A 4B 4C'liye can suyu olacak

Dört kategoride zam yağmuru! Nisan ayında pahalılığın dibine vuruldu: Mayıs ayı daha zor geçebilir!

Kredi kartıyla temassız işlem yapanlar dikkat! 2 yıl sonra değişti

TCKN 0,2,4,6,8 olana IBAN'a ödeme müjdesi! 10.000 TL 5 dakika içinde yüklenecek

Borçluyu feraha çıkaran 100.000 TL kredi! Kefilsiz şartsız PTT verecek

İki şartla aylık 7.608 TL maaş yolu göründü! PTT kimlikle başvuru alıyor

700.000 TL'ye TOGG kapısı aralandı! Mayıs'ta 2024 model gıcır gıcır satışlar başladı

En gergin ve sinirli kişiler bu burçlardan çıkıyor! Yanlarına yaklaşmak mümkün değil

Ev almak isteyen o tarihi bekliyor! Konut ve kira fiyatlar pat diye çakılacak!

Dağ gibi borcu birikene 100.000 TL destek! O bankada hesabı olan yaşadı

Koşul yok şart yok! O tarihte emekliye 3000 TL maaşa ek ödeme!