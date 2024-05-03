İki şartla aylık 7.608 TL maaş yolu göründü! PTT kimlikle başvuru alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi bireylere yönelik sosyal yardım programlarına devam etmektedir. Bu programlar aracılığıyla, ekonomik destek sağlanarak vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan kişilere yönelik maaş desteği, ailelerin yükünü hafifletmektedir. Ödemelerin yapılacağı tarih ise merak konusudur. İşte bu ödemelerin yapılacağı zaman dilimi hakkında bilgiler…





DESTEK PAKETİ 7 BİN 608 TL

Devlet, sosyal yardım programları kapsamında yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara mali destek sağlamaya devam ediyor. Bu finansal yardımlar, aile bütçesine katkıda bulunarak, toplumun hassas kesimlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım desteği gereksinimi duyan vatandaşlara 7 bin 608 TL tutarında mali yardım sağlıyor. Bu ödemeler, banka hesaplarına aktarıldığı gibi, PTT şubeleri aracılığıyla da yapılabiliyor.

Evde bakım desteği almayı hak eden vatandaşlar, ödeme tarihlerini e-Devlet üzerinden takip edebilir ve SMS yoluyla da bilgilendirme alabilirler. Ödemeler ayın 15’i ile 31’i arasında gerçekleştiriliyor ve bu ay içinde de ödemeler aynı zaman diliminde yapılacak.

Bu yardım programından faydalanmak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın web sitesinden gerekli bilgileri edinebilir ve e-Devlet ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilirler.