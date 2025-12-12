Anadolu Üniversitesi'nde YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Saha Ziyareti Tamamlandı

Anadolu Üniversitesi'nin dört gün süren Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) süreci, rektörlükte düzenlenen kapanış toplantısıyla sonlandırıldı.

Değerlendirmenin Odak Noktaları

Süreç boyunca üniversitenin kalite güvence sistemi, stratejik hedefleri, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetsel süreçleri detaylı biçimde değerlendirildi.

Katılımcılar

Kapanış toplantısı Rektörlük Senato Odasında yapıldı. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Erdemir, Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Köksal Büyük, Anadolu Üniversitesi Kalite ve Kurumsal Gelişim Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı, koordinatör yardımcıları Feyza İpekten, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Saykılı ile Kalite Komisyonu ekip liderleri Prof. Dr. Elif Toprak, Prof. Dr. Elçin Tadıhan Özkan, Doç. Dr. Hale Gamze Ağalar, Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş, Araş. Gör. Dr. Önder Dorak, senato üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve YÖKAK Değerlendirme Takımı üyeleri katıldı.

Saha Ziyaretinin Son Günü ve Çıkış Bildirimi

Saha ziyaretinin son günü YÖKAK Değerlendirme Takımının Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i ziyareti ile başladı. Ardından takım, çıkış bildirimini sunmak üzere Senato Odası'nda bir araya geldi. Oturuma; Takım Başkanı Prof. Dr. Hakan Atılgan, akademik değerlendiriciler Prof. Dr. Gökçen Bombar, Prof. Dr. Sevgi Ergin, Prof. Dr. Şirvan Kalsın, Prof. Dr. Sühal Şemşit, Prof. Dr. Sabahattin Tekingündüz, idari değerlendirici Mücahit Doğan, öğrenci değerlendirici Alisa Batu ve YÖKAK Gözlemcisi Prof. Dr. Yunus Nadi Yüksek hazır bulundu.

Takım Başkanı Prof. Dr. Hakan Atılgan, 7-11 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen saha ziyaretinde, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun dört başlık ve 46 ölçüt çerçevesinde Anadolu Üniversitesi'nin güçlü yönleri ile gelişmeye açık alanlarına ilişkin değerlendirmelerini sundu. Çıkış bildiriminin okunmasının ardından Değerlendirme Takımı, saha ziyareti süresince destek veren üniversite üst yönetimine, akademik ve idari personele, öğrencilere ve dış danışma kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

Kapanış ve Teşekkür

Oturumun sonunda Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, sağlanan geri bildirimler nedeniyle YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı Değerlendirme Takımı üyelerine teşekkür etti. Ayrıca sürecin yönetimine katkılarından ötürü Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı'ya teşekkürlerini sundu.

