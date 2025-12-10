DOLAR
SAÜ’den Jingdezhen İş Birliği: Türkiye-Çin Ortak Laboratuvarı Kuruluyor

Sakarya Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi, Jingdezhen Seramik Üniversitesi ile ortak laboratuvar protokolü imzaladı; öğrenci-akademisyen hareketliliği ve araştırma hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:01
SAÜ’den Jingdezhen İş Birliği: Türkiye-Çin Ortak Laboratuvarı Kuruluyor

SAÜ’den Çin hamlesi: Jingdezhen Seramik Üniversitesi ile ortak laboratuvar protokolü

Sakarya Üniversitesi, küresel akademik ağını genişletme adımlarını sürdürüyor. SAÜ ve Anadolu Üniversitesi, Çin’in saygın yükseköğretim kurumlarından Jingdezhen Seramik Üniversitesi ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol, 7. Çin Orta Bölgesi Tasarım Eğitimi Uluslararası Forumu kapsamında, Jingdezhen Seramik Üniversitesi Xianghu Kampüsünde düzenlenen törenle resmileşti. Törene Sakarya Üniversitesi’ni temsilen Rektör Yardımcısı ve Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Yaşar ile Dekan Yardımcısı Doç. Dicle Öney Ertürk iştirak etti.

Endüstriye açılan kritik merkez

İmzalanan protokole göre kurulacak ortak laboratuvar, seramik malzeme bilimi, ileri üretim teknolojileri, yenilikçi tasarım ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda müşterek araştırmalar yürütecek. Merkezin temel hedefleri arasında; bilimsel yayın üretimini artırmak, elde edilen sonuçları endüstriyel uygulamalara aktarmak ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek yer alıyor.

Bu iş birliği, ayrıca Çin’in Kuşak ve Yol (Belt and Road) girişimi kapsamında Türkiye ile Çin arasındaki uzun vadeli akademik etkileşimi ve öğrenci-akademisyen değişimini güçlendirecek.

Küresel platformda SAÜ vizyonu paylaşıldı

Organizasyon çerçevesinde imza törenine ek olarak bilimsel sunumlar da yapıldı. Prof. Dr. Halit Yaşar, 2025 Sanat ve Endüstri İnovasyon Forumu açılışında üniversitenin uluslararası iş birlikleri vizyonunu ve ortak projelerin katkılarını uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Doç. Dicle Öney Ertürk ise sunumunda SAÜ’nün 'Türkiye’de Üniversite-Sanayi Sinerjisi' alanındaki başarılı çalışmalarını örneklerle anlattı.

