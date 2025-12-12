Çermik'te Öğrenciler Tarihi ve Doğayı Tuvallere Taşıyor

Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sanatı Sınıftan Çıkarıyoruz, Tarihi Tuvale Taşıyoruz" projesiyle öğrencileri Çermik’in kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturuyor.

Proje alanları

Öğrenciler, Çermik kaplıcaları, Sinek çayı ve kanyon, Gelincik dağı, Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri gibi mekanlarda saha çalışmaları gerçekleştiriyor.

Uygulama ve hedef

Gruplar halinde düzenlenen gezilerde öğrenciler, yerinde gördükleri tarihi ve doğal öğeleri kendi bakış açılarıyla tuvallerine yansıtıyor. Bu sayede hem sanatsal becerilerini geliştiriyor hem de kültürel miras bilinci kazanıyorlar.

Çermik’in tarihi ve doğası, çocukların hayal gücüyle aynı projede buluşuyor.

