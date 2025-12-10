DOLAR
Malatya Büyükşehir Semt Konakları’nda bin 350 öğrenci deneme sınavına katıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde düzenlenen deneme sınavlarına yaklaşık bin 350 öğrenci katıldı; dereceye girenlere ödül verildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:03
Ücretsiz eğitim alan öğrenciler sınavla motivasyon ve başarılarını artırıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde ücretsiz eğitim gören öğrenciler için deneme sınavı düzenlendi. Hafta sonu gerçekleştirilen sınavlara yaklaşık bin 350 öğrenci katılım sağladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin başarı oranını yükseltmek ve sınav kaygısını azaltmak amacıyla düzenlenen deneme sınavlarının her geçen gün hedeflerine ulaştığını belirtiyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitim alanına destek veren belediye, ücretsiz eğitimle öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı eğitim merkezlerinden Kernek Külliyesi, Melekbaba, Özalper, Salköprü ve Yeşiltepe Semt Konaklarında eğitim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen deneme sınavlarında, hem öğrencilerin bilgi birikimleri artırıldı hem de sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlandı.

Ücretsiz eğitim hizmetlerinin ailelere maddi destek sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, deneme sınavlarında kendi sınıf seviyelerinde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği bildirildi.

