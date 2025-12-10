Malatya Büyükşehir Semt Konakları’nda bin 350 öğrenci deneme sınavına katıldı

Ücretsiz eğitim alan öğrenciler sınavla motivasyon ve başarılarını artırıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde ücretsiz eğitim gören öğrenciler için deneme sınavı düzenlendi. Hafta sonu gerçekleştirilen sınavlara yaklaşık bin 350 öğrenci katılım sağladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin başarı oranını yükseltmek ve sınav kaygısını azaltmak amacıyla düzenlenen deneme sınavlarının her geçen gün hedeflerine ulaştığını belirtiyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitim alanına destek veren belediye, ücretsiz eğitimle öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı eğitim merkezlerinden Kernek Külliyesi, Melekbaba, Özalper, Salköprü ve Yeşiltepe Semt Konaklarında eğitim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen deneme sınavlarında, hem öğrencilerin bilgi birikimleri artırıldı hem de sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlandı.

Ücretsiz eğitim hizmetlerinin ailelere maddi destek sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, deneme sınavlarında kendi sınıf seviyelerinde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği bildirildi.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEMT KONAKLARI VE EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÜCRETSİZ OLARAK EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN DENEME SINAVI DÜZENLENDİ. HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEME SINAVLARINA YAKLAŞIK 1350 ÖĞRENCİ KATILIM SAĞLADI.