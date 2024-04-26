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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: “Yeni müfredat taslağı erişime açıldı”

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaştığını duyurdu. Taslağa erişmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden giriş yapılabiliyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:02
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: “Yeni müfredat taslağı erişime açıldı”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” isimli yeni müfredat taslağını erişime açtığını açıkladı. Bakanlığın “https://gorusoneri.meb.gov.tr” adresinden taslağa ulaşmak mümkün olacak. Müfredat, 1 hafta boyunca vatandaşların erişimine açık tutulacak ve taslak için görüş ve öneriler buradan alınacak.

Yoğun bir şekilde görüş ve önerileri gelmesi durumunda ise yeni müfredat taslağına erişim süresi uzatılacak.

10 yıllık yoğun bir çalışmanın sonucu

Bakanlık, yeni müfredatın 10 yıldır devam eden bir çalışmanın sonucunda oluşturulduğunu, 1000’den fazla öğretmen ve akademisyenin görüşlerinin alındığı ifade etti.

Bir hafta boyunca kamuoyuna açık tutulacak olan yeni müfredatın, son öneri ve eleştirilerle yeniden revize edileceği belirtildi. Revizyon sonrasında son haline ulaşacak olan bu yeni müfredatın aşamalı bir şekilde, gelecek yıldan itibaren uygulanmaya başlanması planlanıyor.

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