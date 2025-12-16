GKV Özel Okulları Yıldız Erkekler Basketbolda Namağlup Gaziantep Şampiyonu

Okul sporlarında büyük başarı; bölge şampiyonasında Gaziantep’i temsil edecekler

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol Takımı, katıldığı şampiyonada namağlup unvanla Gaziantep Şampiyonu oldu.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları iş birliğiyle Gaziantep’te düzenlenen okullar arası basketbol müsabakalarında zorlu karşılaşmaların ardından GKV Özel Okulları takımı üstün performans sergileyerek şampiyonluğa ulaştı.

Namağlup unvanla bitirilen turnuvanın ardından takım, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan bölge şampiyonasında Gaziantep’i temsil etme hakkı kazandı.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, sporcuları ve başarıda emeği geçen antrenör ve öğretmenleri kutlayarak, takımlarının bölge şampiyonasından da galip çıkması için gerekli her türlü çalışmayı yapacaklarını belirtti. Gürsel, şampiyonlukta emeği geçenlerle ve süresince takımlarına destek veren velileri de tebrik etti.

Okulun bu başarılı performansı, Gaziantep'in okul sporlarındaki gücünü ve genç sporcuların potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

