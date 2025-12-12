DOLAR
Alanya Üniversitesi'nde 'Sosyal Medya 101' Mini Eğitimi

Alanya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Sosyal Medya 101' mini eğitiminde sosyal medya yönetimi, içerik üretimi ve fotoğraf–video düzenleme konuları işlendi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:32
Öğrencilere dijital dünyada yetkinlik kazandıran uygulamalı eğitim

Alanya Üniversitesi, öğrencilerin dijital yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla Hamdullah Emin Paşa Kampüsü D-102'de 'Sosyal Medya 101' adlı hızlı ve uygulamalı bir mini eğitim düzenledi.

Eğitimde, Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Uzmanı Sevinchkhan Mirzaeva'nın katılımıyla sosyal medyanın profesyonel kullanımı hakkında temel bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara sosyal medya yönetimi, içerik üretimi ve fotoğraf–video düzenleme süreçleri uygulamalı örneklerle aktarıldı.

Tüm öğrencilere açık olarak gerçekleşen etkinlik, özellikle sosyal medya alanına ilgi duyan öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü ve etkileşimli oturumlarla katılımcıların soruları yanıtlandı.

Alanya Üniversitesi, dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda uygulamalı eğitimlerle öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

