Muğla'da yarıyıl tatili sona eriyor — İlk ders 2 Şubat 2026

Muğla'da yarıyıl tatili sona eriyor

Öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla genelinde de 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatili sona eriyor. İlk ve orta dereceli okullarda 16 Ocak'ta başlayan tatil, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü öğrencilerin yeniden ders başı yapmasıyla tamamlanacak.

Muğla genelinde birinci dönem kapsamında resmi ve özel olmak üzere toplam 823 okulta, 161 bin 583 öğrenci ve 15 bin 943 öğretmen yarıyıl tatiline girmişti. Tatilin sona ermesiyle birlikte okullarda ikinci dönem eğitim süreci başlayacak.

İkinci dönem eğitim-öğretim takvimi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

