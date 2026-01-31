Muğla'da yarıyıl tatili sona eriyor — İlk ders 2 Şubat 2026

Muğla'da 16 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sona eriyor; öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci dönem 26 Haziran 2026'da sona erecek.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:31
Muğla'da yarıyıl tatili sona eriyor — İlk ders 2 Şubat 2026

Muğla'da yarıyıl tatili sona eriyor

Öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla genelinde de 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatili sona eriyor. İlk ve orta dereceli okullarda 16 Ocak'ta başlayan tatil, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü öğrencilerin yeniden ders başı yapmasıyla tamamlanacak.

Muğla genelinde birinci dönem kapsamında resmi ve özel olmak üzere toplam 823 okulta, 161 bin 583 öğrenci ve 15 bin 943 öğretmen yarıyıl tatiline girmişti. Tatilin sona ermesiyle birlikte okullarda ikinci dönem eğitim süreci başlayacak.

İkinci dönem eğitim-öğretim takvimi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ SONA ERİYOR İLK DERS ZİLİ 2 ŞUBAT’TA ÇALACAK

YARIYIL TATİLİ SONA ERİYOR İLK DERS ZİLİ 2 ŞUBAT’TA ÇALACAK

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DPÜ'nün Endonezya Temasları YÖK'ün Uluslararasılaşma Politikasına Örnek Oldu
2
Çorum’da 11 milyon TL’lik SİMEP projesi: Mezunlara %100 istihdam garantisi
3
Muğla'da yarıyıl tatili sona eriyor — İlk ders 2 Şubat 2026
4
Eskişehir'de İmam Hatip Okulları Toplantısı: Gelecek ve Eğitim Kalitesi Konuşuldu
5
Eskişehir'de Sinan Aydın Pansiyon İncelemesi: Yeni Dönem Hazırlıkları
6
Kavak'ta 16 Derslikli Ortaokul İnşaatı Başladı
7
Doktoralı Öğretmenler Eğitim-Bir-Sen’e Akademik Sorunlarını Aktardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları