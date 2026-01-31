Spil'de Öğrenciler Zirvede Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı Coşkusu

Doğayla iç içe milli değer eğitimi

Manisa'da Yunusemre Kendinyap Atölyesi tarafından düzenlenen Spil Doğa Ligi kampında öğrenciler, Spil Dağı Milli Parkında Türk bayrağı sevgisini doğayla iç içe yaşayarak öğrendi. Etkinlik kapsamında İstiklal Marşı, Spil Dağı'nın zirvesinde büyük bir coşku ve gururla okundu.

Programa katılanlar

Kampa Yunusemre İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere etkinlikte ay yıldızlı Türk Bayrağı hediye edildi ve doğada yapılan etkinliklerle millî değerler pekiştirildi.

Yöneticilerin mesajı

Programda öğrencilerle bir araya gelen Yıldıray Demirtaş şu değerlendirmeyi yaptı

Bayrağımız; milletimizin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin en güçlü simgesidir. Çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi, vatanını seven ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları bizler için en büyük kazanımdır. Bugün burada, doğayla iç içe, bayrak sevgisini yaşayarak öğrenmeleri son derece anlamlıdır

Demirtaş ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ikinci dönemini 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başlayacağının duyurulmasının önemine değinerek şu ifadeyi paylaştı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin 'Köklerden Geleceğe' anlayışı doğrultusunda; millî ve manevi değerlerimizi merkeze alan bu tür etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.

Eğitimsel kazanımlar

Gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teknoloji ve doğayla öğrenmesini desteklerken millî bilinç, değerler eğitimi ve sosyal gelişim alanlarında da önemli kazanımlar sağladı. Eğitim yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen buluşma, eğitimde kaliteyi artıran, değer temelli ve bütüncül yaklaşımın somut bir örneği oldu.

