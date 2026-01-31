Kavak'ta 16 Derslikli Ortaokul İnşaatı Başladı

Samsun Kavak Yaşar Doğu Mahallesi'nde 16 derslikli ortaokul inşaatı başladı; muhtar ve mahalle sakinleri projeyi memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:33
Yaşar Doğu Mahallesi'ne yeni eğitim yatırımı

Samsun'un Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde 16 derslikli ortaokul yapım çalışmaları başladı. Proje, ilçede eğitime önemli katkı sağlayacak ve mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yaşar Doğu Mahallesi Muhtarı Şerif Karagüdekoğlu, okul inşaatının başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahalle adına sevindirici bir gelişme yaşandığını söyledi. Karagüdekoğlu, mahalleye kazandırılacak okulun büyük bir eğitim yatırımı olduğuna dikkat çekerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Samsun milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yeni yapılacak okulun tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki öğrencilerin daha modern ve donanımlı bir eğitim ortamına kavuşması hedefleniyor.

