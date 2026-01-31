Yüksekova'da Hijyen Seferberliği: Okullar İkinci Döneme Hazır

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, sömestr tatilinin sona ermesine sayılı günler kala ilçe genelindeki okullar ve öğrenci pansiyonlarında kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği başlatıldı.

Hazırlıklar hız kazandı

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılı öncesinde yürütülen çalışmalar, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülüyor. İlçe merkezi ve köylerde bulunan okullar, yaklaşık 30 bin öğrencinin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi hedefiyle titizlikle hazırlandı.

Okullarda kapsamlı temizlik

Yarıyıl tatilini fırsat bilen temizlik personeli, dersliklerden koridorlara, spor salonlarından yemekhanelere kadar tüm alanları hijyen standartlarına uygun hale getirdi. Özellikle Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda okul idaresi ve yardımcı personelin katılımıyla hummalı bir çalışma yürütüldü. Yatılı öğrencilerin konakladığı pansiyon bölümlerinde ise nevresimlerden ortak kullanım alanlarına kadar her yer dezenfekte edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden açıklama

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin şunları söyledi: "İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, 2025–2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin ardından başlayacak olan ikinci döneme ilçemizin zorlu kış şartlarına rağmen tüm okullarımızla birlikte eksiksiz ve güvenli bir şekilde hazır olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Yarıyıl tatili süresince ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarımızda gerekli bakım, onarım ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülmüş; ısınma sistemleri, fiziki altyapı ve eğitim ortamları detaylı şekilde kontrol edilmiştir. Yoğun kar yağışı ve olumsuz havayla ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak, öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın güvenliği ön planda tutulmuştur. Öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmış; okul bahçeleri, ulaşım güzergâhları ve sınıf ortamları ikinci döneme hazır hale getirilmiştir. Aynı zamanda öğretmen ve idarecilerimizle yapılan planlamalar doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hedeflenmiştir. Yüksekova’da eğitimin her alanında devam etmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm yönetici, öğretmen ve personelimize teşekkür ediyor; ikinci dönemin öğrencilerimiz, velilerimiz ve eğitim camiamız için sağlık, başarı ve huzur getirmesini temenni ediyorum"

Okul idarecilerinin mesajı

Okul idarecilerinden Cahit Atsız ise yürütülen çalışmaların amacını şöyle özetledi: "Öğrencilerimizin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmeleri için tüm personelimizle adeta seferber olduk. Okulumuzu ve pansiyonumuzu en ince ayrıntısına kadar temizleyerek yeni döneme hazır hale getirdik. Her şey evlatlarımızın başarısı ve sağlığı için. Şimdiden tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı bir dönem diliyoruz".

Köy okulları da unutulmadı

İlçe merkezindeki yoğun mesainin yanı sıra, ulaşımı zorlu olan köy okullarında da benzer hazırlıklar tamamlandı. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla kapılarını açmaya hazırlanan eğitim yuvalarında, pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitim maratonu kaldığı yerden devam edecek.

