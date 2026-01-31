Niğde'de Drama Kursu Özgüven Kazandırıyor

Niğde Halk Eğitim Merkezi'nin drama kursu özgüven ve iletişim kazandırıyor

Niğde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan drama kursu, farklı yaş gruplarından yoğun katılımla sürüyor. Yaklaşık bir aydır devam eden kursta beden dili kullanımı, ses ve nefes çalışmaları, doğaçlama, rol canlandırma, sahne hakimiyeti, grup çalışması ve özgüven geliştirme gibi temel drama eğitimi konuları uygulamalı olarak işleniyor.

Drama eğitimi sayesinde kursiyerler kendini ifade etme, iletişim kurma ve empati geliştirme olanakları buluyor. Uygulanan çalışmalar aynı zamanda kültürel değerlerin yeniden hatırlanmasına da katkı sağlıyor.

Eğitmen Tuğba Elli'nin değerlendirmesi

Tuğba Elli kursla ilgili, "Drama eğitiminin yalnızca sahneyle sınırlı olmadığını belirterek, kursiyerlerin disiplinli çalışmayı öğrenmelerini, empati yeteneklerinin gelişmesini amaçladıklarını" söyledi. Elli, "Unutulmuş kültürel detayların yeniden kazanılması için temalar belirliyoruz. Tiyatro çalışmalarımızın sonunda mutlaka bir mesaj veriyoruz. Şu an 21 kursiyerimiz var, 15 günlük daha sürecimiz bulunuyor. Burada güçlü bir takım ruhu oluşuyor ve kurs sonrasında dostluklar gelişiyor. Kursiyerlerimizin ‘özgüven kazandım, daha sakinim, mülakatım iyi geçti’ demesi benim için büyük bir onur. Her yaştan bireyi halk eğitim merkezlerindeki kurslara davet ediyorum" dedi.

Kursiyerlerin görüşleri

Selma Yıldırım drama kursunun kişisel gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Daha önce birçok farklı kursa katıldım. Drama kursu kendimi daha iyi ifade etmeme ve toplum önünde rahat konuşmama yardımcı oldu. İlk yardım eğitmeni olduğum için öğrencilere hitap ederken çok faydasını görüyorum. Bugün Yeşilçam’ın sevilen karakterlerinden 'Arap Bacı'yı canlandırdım. Evde vakit geçirmek yerine burada olmak, kendini geliştirmek ve yeni insanlar tanımak açısından çok güzel" diye konuştu.

Duygu Selin Turgut ise "Drama kursu sadece rol yapmayı değil, toplum içinde kendimizi rahatça ifade edebilmeyi öğretiyor. Başta sıradan bir kurs gibi düşünmüştüm ancak özellikle ileride eğitimci olmayı hedeflediğim için bana çok katkı sağladı. Tuğba hocamız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte çok keyifli ve verimli çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

