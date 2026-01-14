Nazilli Anaokulu Öğrencileri Geleneksel Türk Okçuluğunu Öğrendi

Nazilli Latife Hanım Anaokulu'nda okul öncesi eğitim gören minikler, Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Ufuk Uslu tarafından verilen programla Geleneksel Türk Okçuluğu kültürüyle tanıştı.

Okulun eğitsel ve kültürel çalışmaları hız kesmiyor

Nazilli Latife Hanım Anaokulu, 36-66 Ay çocuklarına hizmet vermek amacıyla 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında Aydın'da ikinci, Nazilli'de ise ilk resmi bağımsız anaokulu olarak açıldı. Okul Müdürü Hicran Toprakçı önderliğinde kurum, eğitim kalitesini artırmanın yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de dikkat çekiyor.

Uygulamalı tanıtım ve öğretici deneyim

Okul yönetiminin davetiyle gerçekleşen etkinlikte, minik öğrencilere önce teorik bilgiler verildi; ardından ok ve yay ile ilk tanışma sağlandı. Görsel bir şölen sunan programda çocuklar büyük heyecan yaşadı. Yayı germeye güçleri yetmeyen öğrencilere öğretmenleri destek oldu.

Etkinliğe katılan öğretmenler ve öğrencilerin velileri de uygulamalı ok atışı deneyimi yaşadı; faaliyet, çocukların spor ve kültür bilincini geliştirmeyi hedefledi.

Mirasın gelecek kuşaklara aktarılması vurgulandı

Okul Müdürü Hicran Toprakçı, programa katılan Ufuk Uslu ve öğrencilere teşekkür ederek, Geleneksel Türk Okçuluğu'nun gelecek kuşaklara miras kalabilmesi için yapılan çalışmalara destek vereceklerini belirtti. Toprakçı, çocukların başta okçuluk olmak üzere Türk spor dalları hakkında bilgilendirilmeye devam edeceğini ifade etti.

