Niğde'de 31 Aralık 2025'te Eğitime 1 Gün Ara

Niğde Valiliği, kuvvetli kar ve tipi beklentisi nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:38
Niğde Valiliği: 31 Aralık 2025 Çarşamba Eğitime Ara

Niğde Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Beklenen hava koşulları ve gerekçe

Valilik açıklamasına göre meteorolojik verilere 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Niğde genelinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi beklendiği, ayrıca buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi.

Açıklamada, bu olumsuz hava şartlarının genel hayatı ve özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebileceği vurgulanarak, tedbir amacıyla eğitime ara verilmesi kararı alındığı ifade edildi.

Kapsam ve idari izin

Bu karar kapsamında il genelinde resmi ve özel tüm kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitim yapılmayacak.

Valilik ayrıca eğitime ara verilen gün içerisinde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını bildirdi.

