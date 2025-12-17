DOLAR
Nilüfer'de Çocuklar Sanatla Buluştu: Hale Asaf ve Kafka Atölyeleri

Nilüfer Belediyesi ile Akbank Sanat, Pancar Deposu'nda düzenlenen atölyelerde çocuklara Hale Asaf ve Kafka esinli sanat deneyimleri sundu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:50
Nilüfer'de Çocuklar Sanatla Buluştu: Hale Asaf ve Kafka Atölyeleri

Nilüfer'de çocuklar sanatla buluştu

Nilüfer Belediyesi ve Akbank Sanat iş birliğiyle Pancar Deposu'nda düzenlenen atölyeler, çocuklara hem sanat tarihini tanıma hem de uygulamalı üretim imkânı sundu. Etkinlikler, eğitmen Merve Kireçtepe Salihoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Hale Asaf'tan İlhamla: Kübik Bursa

İlk atölyede katılımcılar, Türk resim sanatının öne çıkan isimlerinden Hale Asaf'ın dünyasını keşfetti. Renk, biçim ve kübik anlatım üzerine çalışmalar yapan çocuklar, Bursa'nın sokaklarını, mimarisini ve gündelik yaşamını bu üslupla yorumladı. Baskı ve boyama teknikleriyle ortaya çıkan özgün çalışmalar dikkat çekti.

Dönüşüm

Günün ikinci atölyesi edebiyat ile doğa gözlemini bir araya getirdi. Franz Kafka'nın Dönüşüm romanından esinlenen içerikte çocuklar, böcekler ve küçük canlıların dünyasını makro fotoğraflar üzerinden inceledi. Desen, renk ve biçimlerin detaylı gözlemiyle kendi hayali böcek tasarımlarını oluşturdu.

Pancar Deposu'nda gerçekleşen bu program, Nilüfer Belediyesi'nin kentteki kültür sanat yaşamını zenginleştirme çabalarının bir parçası olarak çocuklara yaratıcı ve eğitici deneyimler sunmaya devam ediyor.

