Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

ÖZDEMİR BAYRAKTAR MİLLİ TEKNOLOJİ BURS PROGRAMI: 5.000 ÖĞRENCİYE BURS FIRSATI

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji vizyonunu desteklemek amacıyla geniş bir burs programı sunuyor. Ortaokul seviyesinden doktora seviyesine kadar 5.000 öğrenciye burs fırsatı sağlayacak bu program, eğitim hayatında başarılı öğrencilere destek olmayı hedefliyor. 25 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek başvuru süreci, farklı burs programları ile öğrencilere çeşitli imkanlar sunuyor.

BURS PROGRAMLARI: DETAYLAR VE KONTENJANLAR

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı dört ana kategoride burs desteği sunuyor. Her bir programın amacı, başvuru şartları ve sağladığı burs miktarı hakkında detaylar şu şekilde:

YÜKSELEN YILDIZ BURS PROGRAMI

Program Amacı: Yükselen Yıldız Burs Programı, bursiyerlere özel eğitim imkanları sunarak kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

Kimler Başvurabilir? İstanbul genelindeki lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuru yapabilir.

Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı: Program kapsamında 100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 5.000 TL burs sağlanacaktır.

Aşamalar: Başvuru süreci şu aşamalardan oluşur:

KYS Ön Başvuru Canlı Video Mülakat Vaka Mülakatı Yönetici Mülakatı

EĞİTMEN MENTOR BURS PROGRAMI

Program Amacı: Bu program, bursiyerlere Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmenlik yapma ve yarışmalarda desteklenen takımlara mentorluk yapma fırsatı sunar. Amacı, öğrenci ve mentorluk arasındaki besleyici döngüyü oluşturmaktır.

Kimler Başvurabilir? 81 ildeki üniversitelerin mühendislik, PDR, Psikoloji, Sosyoloji ve BÖTE bölümlerinde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yöneliktir.

Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı: 720 öğrenciye 12 ay boyunca aylık 5.000 TL burs sağlanacaktır.

Aşamalar: Başvuru süreci şu aşamalardan oluşur:

KYS Ön Başvuru Genel Yetenek Testi Video Mülakat Panel Mülakat

EĞİTİM DESTEĞİ BURS PROGRAMI

Program Amacı: İhtiyaç sahibi başarılı öğrencilere eğitim desteği sağlanarak, Milli Teknoloji Hamlesi bilinciyle daha fazla gencin vakıf projelerine dahil edilmesi hedeflenir.

Kimler Başvurabilir? 81 ildeki ortaokul, lise veya üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler başvuru yapabilir.

Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı: 3.880 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 3.000 TL burs sağlanacaktır.

Aşamalar: Başvuru süreci şu aşamalardan oluşur:

KYS Başvuru ve Belge Beyanı Sonuç Açıklama ve Bursların Yatırılması

SEN GELECEKSİN BURS PROGRAMI

Program Amacı: Bu program, bursiyerlerin Vakıf’ın 81 ildeki projelerine katkı sağlamalarını, görev bazlı proje geliştirmelerini, araştırma ve süreç yönetimine destek olmalarını hedefler.

Kimler Başvurabilir? Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin hazırlık, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri başvuru yapabilir.

Kontenjan, Burs Süresi ve Miktarı: 300 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 5.000 TL burs sağlanacaktır.

Aşamalar: Başvuru süreci şu aşamalardan oluşur:

KYS Ön Başvuru Video Mülakat Yüz Yüze Mülakat

BAŞVURU SÜRECİ VE SON BAŞVURU TARİHİ

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'na başvurular, 25 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, ilgili burs programlarının belirlediği aşamalar doğrultusunda yapılacaktır. Öğrencilerin burs programlarına başvuruda bulunmadan önce, ilgili programın gerekliliklerini ve başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak isteyen öğrencilere geniş bir burs desteği sunuyor. Ortaokuldan doktora seviyesine kadar sunulan burs fırsatları, öğrencilerin eğitim hayatını desteklerken, aynı zamanda teknoloji ve bilim alanında yetkin bireylerin yetişmesini hedefliyor.